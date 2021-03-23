Экипаж подвела катапульта

Во вторник на военном аэродроме Шайковка в Калужской области при подготовке к полету в результате несанкционированного срабатывания системы катапультирования погибли три члена экипажа дальнего бомбардировщика Ту-22М3. Еще один летчик, по данным источников, выжил после инцидента и был доставлен в санчасть.

О том, что на военном аэродроме Шайковка произошло ЧП, стало известно во вторник днем. Причины происшествия выясняются, по результатам проверки будет возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним, либо иных правил эксплуатации военных летательных аппаратов, повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия).

По предварительным данным, при подготовке к полету одного из Ту-22М3 при запуске двигателей сработала система принудительного катапультирования.

Мнения источников о причинах расходятся, называются две:

замыкание цепи,

неправильные действия командира корабля (последний вариант при существующих мерах предосторожности практически исключается).

Система катапультирования бомбардировщика допускает работу с уровня земли, но не из неподвижного самолета, а при движении по полосе при разбеге или пробеге. При этом скорость машины должна составлять не менее 130 км/ч, когда набегающий воздушный поток позволяет осуществить безопасное катапультирование.

Командир полка Вадим Белослюдцев Фото: vaul.ru

«Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы, несовместимые с жизнью»,— сообщили в Минобороны. Как передает ГТРК «Калуга», среди них находился и командир полка полковник Вадим Белослюдцев, который на этот раз выполнял функции инструктора. По данным источников ТАСС, еще один военнослужащий выжил и госпитализирован. На аэродром направлена комиссия ВКС России для технического обследования самолета и выяснения причин происшествия.

Александр Александров