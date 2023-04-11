Прибыль «закрытой строкой»

Дочерние иностранные банки в России отчитываются о все новых успехах по итогам кризисного 2022 года. Так, Кредит Европа банку удалось увеличить чистую прибыль почти в восемь раз. Однако источники такого резкого роста неочевидны: он произошел на фоне сокращения чистых процентных, а также комиссионных доходов. Вероятно, банк отразил существенный приток дохода по «закрытым строкам» в урезанной отчетности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Кредит Европа банк (52-е место по активам) нарастил прибыль по итогам 2022 года почти в восемь раз, до 6,06 млрд руб., следует из опубликованного отчета по РСБУ. Чистая ссудная задолженность выросла с 114,6 млрд до 144,15 млрд руб. Банк также увеличил клиентские средства с 98,3 млрд до 125,2 млрд руб. Общие чистые доходы банка почти удвоились, до 14,6 млрд руб. Однако видимых источников роста нет. Чистые процентные и комиссионные доходы снизились с 8,36 млрд до 7,7 млрд руб. и с 6,3 млрд до 4,1 млрд руб. соответственно. В Кредит Европа банке не ответили на запрос “Ъ”.

В марте 2023 года ЦБ разрешил турецкому владельцу Кредит Европа банка (FIBA Holding) консолидировать 100%, выкупив 10%, принадлежащих Credit Europe Bank N.V. (CEB). Сделка может завершиться в первой половине этого года.

Среди других розничных банков это пока самый динамичный и причем положительный результат. Почта-банк получил убыток (3,1 млрд против 1,3 млрд руб. прибыли годом ранее). МТС-банк снизил прибыль в 1,9 раза, до 2,56 млрд руб., у ХКФ-банка она уменьшилась в 5 раз, до 1,56 млрд руб. (см. “Ъ” от 5 апреля), у ОТП-банка — в 21,3 раза, до 133 млн руб., финансовый результат за отчетный период оказался отрицательным — 178,6 млн руб. «Ренессанс Кредит» и «Русский стандарт» не опубликовали отчетность. В Почта-банке пояснили, что «разовый убыток в первой половине прошлого года был связан с существенными процентными расходами банка на фоне нестабильной ситуации и волатильности ставок». Впрочем, уже во втором полугодии банк вышел на положительный результат и заработал прибыль в размере 3 млрд руб., отметили там.

Совокупные процентные доходы Кредит Европа банка выросли, однако чистые процентные доходы показали снижение в том числе на фоне существенного досоздания резервов, отмечает руководитель департамента внутреннего аудита и управления рисками ФБК Роман Кенигсберг. При этом в отчете не раскрыты результаты от ПФИ, операций с инвалютой и доходов от участия в других организациях. Возможно, именно в этих операциях мог быть отражен какой-либо существенный доход, полагает эксперт.

Причины роста доходов Кредит Европа банка в его отчете по РСБУ действительно неочевидны, подтверждает банковский эксперт Алексей Нечаев. Речь может идти об увеличении финансового результата по строкам, которые в новой версии отчетности не раскрываются: доходы от операций с валютой и от участия в капитале других юрлиц. Впрочем, доходы от участия вряд ли могли дать значительный прирост прибыли банка, уточняет господин Нечаев. Вероятнее всего, считает эксперт, банк хорошо заработал на конверсионных операциях, что связано с ростом спроса на трансграничные платежи в 2022 году.

На фоне значительного роста кредитного портфеля чистая процентная маржа банка сократилась, «банк заработал на кредитах больше, чем в предыдущем году, но и ресурсы подорожали», отмечает господин Кенигсберг. При этом можно ли считать достигнутый уровень прибыли разовым, сказать сложно, заключает он. Вместе с тем по итогам 2022 года не произошло существенного падения чистых процентных доходов (снижение составило 8%), отмечает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмила Кожекина.

В отличие от других розничных банков, Кредит Европа банку удалось увеличить кредитный портфель в 2022 году (на 26%), что позитивно сказалось на маржинальности бизнеса в связи с периодом высокой ключевой ставки. Также, говорит госпожа Кожекина, заметное позитивное влияние на величину прибыли оказало снижение комиссионных расходов (минус 2,6 млрд руб.), которое она связывает с тем, что банк перестал уплачивать комиссию иностранным платежным системам Visa и MasterCard, ушедшим из России.

Ольга Шерункова