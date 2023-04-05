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Коммерсантъ FM
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Прибыли ХКФ-банка убыло

По итогам 2022 года она сократилась впятеро

Розничный ХКФ-банк, переживший смену собственника в кризисном 2022 году, показал пятикратное снижение прибыли, хотя и остался в плюсе. Деньги обходились банкам гораздо дороже, чем раньше, говорят эксперты, процентные расходы росли, а вместе с рисками увеличивались траты на резервы.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ХКФ-банк опубликовал годовую отчетность по РСБУ. Активы банка снизились на 9,1%, до 262,7 млрд руб., пассивы — на 8,3%, до 213 млрд руб. Отток розничных вкладов был частично компенсирован приростом средств от банков, которые увеличили остатки на счетах в ХКФ-банке в 50,9 раза, до более 6 млрд руб. Вклады физлиц (в том числе ИП) сократились на 24,5 млрд руб., до 165,1 млрд руб.

Как пояснил “Ъ” предправления ХКФ-банка Александр Скабара, в первом полугодии банк создавал дополнительный буфер ликвидности: «После стабилизации ситуации на рынке во втором полугодии 2022 года мы перешли к стандартной модели управления ликвидностью». Чешская PPF прошлой весной, после начала военных действий на Украине, продала более 50% банка группе инвесторов во главе с Иваном Тырышкиным.

Банк получил прибыль, хотя и снизил ее почти в пять раз, до 1,56 млрд руб. При этом размер капитала сократился на 12,6%, упав ниже 50 млрд руб. По МСФО рейтинговое агентство АКРА ожидало у ХКФ-банка убытка (отчетность пока не опубликована). По РСБУ чистые процентные доходы банка после создания резервов (они выросли в 2,1 раза, превысив 18 млрд руб.) снизились в 4,1 раза, до 4,3 млрд руб., комиссионные доходы — почти на 10%, до 6,5 млрд руб.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, на встрече с банкирами, организованной АБР, 2 марта:

«В этом году мы ожидаем, что по мере стабилизации обстановки прирост средств населения в банках будет несколько выше уровня прошлого года».

Потребительское кредитование начало восстанавливаться лишь со второй половины года, отмечал ЦБ. С марта по май 2022 года портфель ссуд в целом по сектору ежемесячно сокращался (в целом за эти месяцы — на 445 млрд руб.).

В ХКФ-банке уточнили, что сделок по продаже портфелей в 2022 году не было. Это может означать, что кредитный портфель гасился естественным путем. При этом сделка по продаже портфеля карт рассрочек Совкомбанку на результаты прошлого года не влияет, в портфеле ХКФ-банка она занимала 5%.

В основе новой стратегии банка «фокус на приоритетных банковских продуктах — кредитах наличными и POS-кредитах — и качественном клиентском сервисе», говорит господин Скабара: «Ее реализация уже принесла явный результат: выдачи приоритетных кредитных продуктов еще в конце 2022 года превысили значения соответствующего периода 2021 года».

В текущей рыночной ситуации банк с высокой вероятностью ужесточил подход к оценке платежеспособности клиентов, что оказало сдерживающее влияние на динамику кредитования и обусловило соответствующее снижение пассивной базы, полагает старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Владимир Тетерин. В 2022 году стоимость риска по розничным кредитам в целом по рынку возросла (с 1,5% до 2,4%), однако была чуть ниже уровня пандемийного 2020 года (2,6%). Впрочем, в прошлом году действовал беспрецедентный пакет регуляторных послаблений.

В 2023 году ХКФ-банк намерен увеличивать объемы кредитования, а также повышать прибыльность банка, сообщил господин Скабара. Однако теперь банки работают в условиях ужесточившегося регулирования потребкредитования: в первом квартале ЦБ ограничил долю выдач кредитов с высоким ПДН в 25%, а на срок свыше пяти лет — лимитом в 10%. Это в целом может сократить выдачи потребительских кредитов в феврале-марте на 5–10% относительно того уровня, что было бы предоставлено при отсутствии МПЛ, ожидают в ЦБ.

По оценке Frank RG, в феврале объемы выдач POS-кредитов почти не изменились год к году. Выдачи потребкредитов, согласно данным НБКИ, в феврале в годовом выражении упали на 29,8%, кредиток — на 16,2%, по данным «Скоринг Бюро», объем предоставленных кредиток упал на 9,7% за тот же период. «Макропруденциальные лимиты в потребкредитовании будут оказывать давление на розничные банки примерно в той же степени, как и на универсальные, может быть, чуть сильнее»,— допускает банковский эксперт Ольга Ульянова. Розничные банки, поясняет она, традиционно работают в более маржинальном и рискованном сегменте, чем универсальные игроки.

Ольга Шерункова

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