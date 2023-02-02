В Сенегале борты, в Сенегале

По данным “Ъ”, Росавиация опрашивает авиакомпании о готовности организовать прямое авиасообщение с рядом стран Африки и Непалом. До пандемии туда летали только немногочисленные чартеры и индивидуальные путешественники, чаще всего через Европу. Но по мере закрытия границ с 2020 года интерес россиянам к этим странам, по словам участников туристического рынка, вырос в разы, вместе с ценой билета. Сейчас начать рейсы туда перевозчикам не позволяет дефицит дальнемагистральных самолетов, избавленных от двойной регистрации: «очищенные» лайнеры активно летают в «дружественные» страны, а гарантий сохранности бортов в Африке пока нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, Росавиация выясняет, кто из авиакомпаний готов начать полеты в Восточную и Южную Африку. В течение января агентство направило перевозчикам телеграммы с вопросами о том, интересны ли им прямые рейсы в ЮАР (Претория), Эфиопию, Кению, Маврикий, Намибию, Сенегал, Танзанию и Уганду, а также Непал. По словам близкого к Минтрансу источника, идея обсуждалась также на совещании с авиакомпаниями, но «конкретных инициатив» пока не поступало. Вопрос о переговорах со странами Африки о гарантиях для самолетов с двойной регистрацией, по его словам, пока не обсуждался — «это может произойти на следующем этапе».

Собеседники “Ъ” в двух авиакомпаниях отметили, что готовы рассматривать любое из направлений только при наличии гарантий сохранности их бортов с двойной регистрацией. Другой источник в авиаотрасли сомневается, что перевозчики с «очищенными» дальнемагистральными лайнерами будут переставлять их с «популярных и доходных Турции, Египта и Таиланда». Кроме того, по его мнению, среди стран Африки есть тесно интегрированные в западную экономику регионы, которые «вряд ли рискнут принимать "неочищенные" самолеты из РФ».

Проблема в том, что широкофюзеляжные дальнемагистральные самолеты с дальностью полета свыше 6–8 тыс. км традиционно составляют небольшую долю авиапарка РФ. Согласно комплексной стратегии развития авиаотрасли, на 2022 год в пассажирских авиакомпаниях насчитывалось 120 таких ВС: это Airbus 330 и А350, а также Boeing 747, 767 и 777.

Треть самолетов (41) — в парке «Аэрофлота», из них перевозчик выкупил из финлизинга десять A330 и также восемь В777, которые летают в Египет, ОАЭ, Индию, Турцию, Таиланд, Китай и на Мальдивы. В «Аэрофлоте», «Победе» и «России» не ответили “Ъ”. Но 27 января гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский говорил, что в рамках комплексных турпакетов перевозчика «возможно, появится Энфида (Тунис)». В парке «России» десять Boeing 777 и девять Boeing 747, за рубеж они не летают. В пресс-службе Azur Air, которая «дебермудизировала» девять самолетов, среди которых Boeing 767–3Q8(ER), сообщили, что «авиакомпания готова рассматривать любые доступные международные направления, на которые будет спрос у клиентов партнеров-туроператоров».

Три дальнемагистральных Boeing 767 Utair летают из Москвы в Узбекистан, Таджикистан и Армению. В ноябре 2020 года перевозчик запускал на них рейсы в Занзибар. На старте девятичасовой перелет стоил 10 тыс. руб. В Танзанию в 2020–2021 годы, по данным сервиса OneTwoTrip, летали уже четыре авиакомпании: Utair, Nordwind, Royal Flight и Azur Air, цены на перелет туда-обратно варьировались от 30 тыс. до 58 тыс. руб. Сейчас билет Oman Air с пересадкой в Омане в одну сторону будет стоить от 65 тыс. руб., Emirates через Дубай — 117 тыс. руб. До конца 2019 года в Занзибар летал только NordWind, до марта 2020 года — «Россия», обе в рамках чартерных программ.

Из других обсуждаемых направлений эти годы была доступна только Эфиопия, куда прямые рейсы Ethiopian Airlines подорожали вдвое с 49 тыс. руб. в обе стороны в 2019 году. Основная проблематика этих «немассовых направлений», по словам собеседников “Ъ” в отрасли,— недостаточная коммерческая загрузка. Поэтому прежде в Африку летали в основном через Европу (Цюрих, Франкфурт и Париж) и Ближний Восток.

Сегодня «и авиакомпании, и пассажиры ищут новые точки притяжения», говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. С точки зрения туризма перспективы роста спроса есть почти у каждой из этих стран, в первую очередь у Кении, Маврикия и «отчасти Мадагаскара». Менее популярны будут Намибия, Замбия и ЮАР, которые индивидуальные путешественники предпочитают за сафари-туры и природные парки. При этом, по словам Дмитрия Горина, сокращение числа доступных стран с «доковидных» 69 до 32 способно повысить привлекательность самых неожиданных направлений. Так, Занзибар в 2019 году, по данным погранслужбы ФСБ, посетили всего 6,4 тыс. россиян, в 2020 году после снятия ковидных ограничений — почти 50 тыс., а в 2021 году — уже 82 тыс. человек.

Айгуль Абдуллина