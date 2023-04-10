ЦБ и Минфин призвали не переоценивать влияние сделки Shell по «Сахалину-2» на курс рубля

В Министерстве финансов и Банке России считают, что влияние сделки по выходу концерна Shell из проекта «Сахалин-2» на курс рубля «не следует переоценивать». Соответствующие доводы представители министерства и регулятора привели на рабочей группе по подготовке к рассмотрению годового отчета ЦБ в Госдуме.

Нефтегазовая компания Shell получила разрешение продать свою долю в проекте «Сахалин-2» и уйти из России. Предполагалось, что вырученные рубли британцы смогут вывести из России, конвертировав в доллары. Сумма сделки — 94,8 млрд руб. По версии Bloomberg, такой объем должен был сказаться на котировках.

Тему поднял глава профильного комитета ГД Анатолий Аксаков. Парламентарий попросил участников заседания прокомментировать сообщения СМИ, в которых одной из причин ослабления курса рубля упоминалось разрешение российских властей Shell вывести из РФ почти 95 млрд руб. за долю в проекте «Сахалин-2».

«Я, честно говоря, с некоторым сомнением отношусь к этой логике. Все разрешения, которые выдаются такого рода на правительственной комиссии, в случае если это значительные средства, они всегда обусловлены условиями со стороны Банка России по темпам приобретения валюты, и там достаточно жесткие ограничения»,— заявил замминистра финансов Алексей Моисеев (цитата по «Интерфаксу»).

Он также подчеркнул, что правительственная комиссия при рассмотрении подобных сделок детально учитывает источник приобретения валюты. В случае если источник приобретения — внутренний валютный рынок, власти выставляют жесткие условия по темпам — сумма делится на большое количество относительно небольших еженедельных траншей.

Регулятор с оценкой Минфина влияния сделки на волатильность курса согласился. «Тот акцент, который делают комментаторы на этом факте, наверное, преувеличен»,— заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

По итогам заседания господин Заботкин дополнительно пояснил журналистам, что текущее ослабление рубля — результат того, что РФ проходит нижнюю точку поступления экспортной выручки. В ЦБ считают, что объем выручки начнет восстанавливаться после того, как российская экономика адаптируется к ценовым ограничениям.

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Григорий Лейба