Рублю становится спокойнее

Доллар — 81,5 руб., евро — около 89 руб. Курс рубля постепенно успокаивается. И такая тенденция продолжится, считают опрошенные “Ъ FM” экономисты. Прошлая неделя запомнилась значительными колебаниями национальной валюты. 3 апреля доллар торговался по 77 руб., а к 7 апреля вырос до 83 руб. Правда, в последние два часа торгов цена скорректировалась и замерла на уровне 81 руб. за доллар. Евро почти добрался до 89 руб. Что будет теперь с курсом национальной валюты? Выяснял Иван Якунин.

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Участники рынка спорили о причинах ослабления рубля. Министр финансов Антон Силуанов объяснял, что это рыночные колебания, которые зависят от баланса импорта и экспорта.

Одновременно с этим ведомство сократило продажи валюты из-за подросших цен на нефть, что тоже стало драйвером роста доллара. Кроме того, собеседники “Ъ FM” обсуждали и конспирологическую версию с уходом Shell из России: нефтегазовая компания могла конвертировать рублевый доход в доллары, чтобы вывести из страны, и это якобы тоже могло повлиять на котировки. Так или иначе результат предсказуем, а нынешние уровни справедливы, говорит экономист Николай Корженевский:

«Нет практически ничего, что оказывало бы рублю значительную поддержку. Во-первых, впереди неблагоприятная для национальной валюты сезонность. Во-вторых, быстро возникает проблема с капиталом и не только финансовым, но и в виде оборудования, инвестиций и так далее. То есть приходится нести больше затрат на производство той же единицы выпуска, что и раньше. Изменение издержек внутри экономики влияет на импорт и экспорт.

Этот сложный экономический процесс в конечном сухом остатке очень похож на ситуацию, как если бы, например, упали цены на нефть».



Парадоксальным образом они, наоборот, выросли. Страны ОПЕК поддержали Россию в решении снизить добычу. В сумме с рынка уйдет примерно 1% мирового потребления. Цены отреагировали сразу — баррель Brent подорожал примерно до $85 за бочку. А вот рубль эти новости проигнорировал, укрепления не произошло. Инвестиционный стратег «Арикапитал» Сергей Суверов уверен, что все еще впереди:

«Цены на нефть влияют и на бюджет, и на торговый баланс, поэтому с временным лагом рубль все-таки должен отреагировать. Динамика нефти тоже может быть очень волатильной. Поэтому, думаю, это отражает реакцию рубля на колебание топливных котировок, потому что рынок не очень уверен в их устойчивом росте. Но при текущих значениях курс должен быть в районе 80 руб. за доллар.

Если все-таки мы увидим рецессию, тогда может произойти снижение цен на нефть, и в этом случае рубль, скорее всего, продолжит ослабление и уйдет в район 85 руб. или даже 90 руб».

Собеседники “Ъ FM” предупреждают: на валютном рынке после начала боевых действий объемы рухнули на 75%. Теперь даже незначительная активность может вызвать ощутимые колебания. Однако рубль постепенно слабеет с декабря, это, скорее, тренд. Главный экономист Bloomberg Economics по России Александр Исаков говорит, что доллар по 80 руб. — это плюс полпроцента к годовой инфляции. И потребуется реакция Центробанка, уточняет собеседник “Ъ FM”:

«Ключевая ставка сейчас составляет 7,5%, она находится на очень низком уровне против долларовых коротких ставок за все время с перехода к плавающему курсу в конце 2014 года. То есть сберегатель в рублях не получает достаточной компенсации за этот риск. Думаю, что, несмотря на низкие темпы инфляции, мы увидим повышение ключевой ставки до примерно 8% к концу года».

Центробанк на последнем заседании в феврале не называл слабый рубль в числе угроз для инфляции: регулятора беспокоили большие бюджетные расходы и низкая безработица, которая заставляет компании устраивать гонку зарплат и наращивать издержки. Однако уже тогда Эльвира Набиуллина говорила, что «вероятность повышения ставки превышает вероятность ее снижения».

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