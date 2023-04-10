Зампред ЦБ Заботкин объяснил ослабление рубля падением поступлений экспортной выручки

Наблюдаемое в настоящее время ослабление рубля — результат того, что Россия проходит нижнюю точку поступления экспортной выручки из-за потолка цен на нефтепродукты. Об этом сообщил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в ходе заседания рабочей группы по подготовке к рассмотрению Госдумой годового отчета регулятора за 2022 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Действительно поступления экспортной выручки снизились, и это связано с тем, что экспортная выручка следует за объемами продаж и за ценой продаж с некоторым лагом. Потому что мы отгружаем товары сегодня, а экспортная выручка за них приходит через полтора, два или три месяца, просто так устроена технология расчетов»,— сказал господин Заботкин (цитата по «РИА Новости»).

По словам Алексея Заботкина, поток экспортной выручки отражает ситуацию с ценами и объемами экспорта, в первую очередь нефтегазового, которая была в период с конца декабря по начало января. Господин Заботкин считает, что объем экспортной выручки начнет восстанавливаться после того, как российская экономика пройдет нижнюю точку, связанную с введением ценовых ограничений на нефтепродукты.

«При этом импорт, как мы знаем, устойчиво растет, в том числе по причинам, связанным с необходимостью восстановления производственных цепочек и так далее. Ослабление курса — это результат того, что мы сейчас проходим нижнюю точку с точки зрения поступления экспортной выручки из-за его проседания в начале года. Дальше динамика будет более гладкой»,— заключил господин Заботкин.

На утренних торгах Мосбиржи 7 апреля курс доллара вырос до 83 руб./$, курс евро поднимался выше 91 руб./€ впервые с апреля 2022 года. Однако позднее цена скорректировалась и установилась на уровне 81 руб. за доллар и 89 руб. за евро. Министр финансов Антон Силуанов объяснял, что это рыночные колебания, которые зависят от баланса импорта и экспорта.

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