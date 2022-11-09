Казанскому стрелку предъявили счет

В Верховном суде Татарстана началось рассмотрение уголовного дела Ильназа Галявиева, обвиняемого в нападении весной прошлого года на казанскую гимназию №175. В результате устроенной им стрельбы были убиты семь учащихся и двое преподавателей, еще 139 человек получили ранения и травмы. Всего в деле 667 потерпевших — с учетом тех, кто заявил о причинении им морального вреда. Сумма материальных требований к подсудимому, по данным представителей прокуратуры, превышает 40 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ильназ Галявиев

Фото: Андрей Никитин, Коммерсантъ Ильназ Галявиев

Фото: Андрей Никитин, Коммерсантъ

Согласно материалам уголовного дела, 11 мая 2021 года «из хулиганских побуждений» Ильназ Галявиев совершил нападение на школу, вооружившись охотничьим ружьем и самодельным взрывным устройством. Тогда ему было 19 лет. Галявиев — выпускник 175-й гимназии, ушел из нее после 9-го класса, позже учился в Университете управления ТИСБИ, с четвертого курса которого был отчислен.

Как говорится в материалах расследования, бывший студент проник в здание гимназии через центральный вход, несколько раз при этом выстрелив в охранника.

Передвигаясь по учебному заведению, он произвел в общей сложности около 30 выстрелов в преподавателей и учащихся.

По информации региональных властей, в момент нападения в гимназии находились 714 детей. После сообщения по школьному радио ученики всех классов заперлись в учебных аудиториях, кроме 8 «А», где якобы не услышали предупреждения об угрозе. Именно дети из этого класса и стали в основном жертвами Галявиева, который ворвался к ним в кабинет и открыл огонь. Кроме того, в коридоре возле одной из аудиторий он привел в действие самодельное взрывное устройство, изготовленное по типу осколочной мины, начиненной поражающими элементами. О пострадавших от взрыва не сообщалось. Известно только, что нанесенный учебному заведению материальный ущерб оценен более чем в 1,4 млн руб.

Ильназу Галявиеву предъявлены обвинения в убийстве двух и более лиц, совершенном общеопасным способом (п. п. «а», «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушении на убийство (п. п. «а», «в», «е», «и» ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ), незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ), незаконном изготовлении взрывчатых веществ, незаконных изготовлении, переделке или ремонте взрывных устройств (ч. 1 ст. 223.1 УК РФ) и умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Материалы уголовного дела Ильназа Галявиева составляют 310 томов.

До начала заседания представителям СМИ разрешили фотографировать обвиняемого.

Под прицелом фото- и видеокамер Галявиев метался по «аквариуму» с криками: «Зачем вы здесь! Уберите их!»

На вопросы журналистов обвиняемый не отвечал.

Затем, когда фоторепортеров и телеоператоров попросили выйти, в зал вошли потерпевшие по делу. Их пришло около 30 человек. Среди них был юноша, передвигающийся на протезе. Это один из тех учеников, кто пострадал, в панике выпрыгивая из окон трехэтажного здания школы. Также в зале присутствовал охранник, который принял на себя первые выстрелы. Одна из потерпевших от имени остальных попросила суд сделать процесс закрытым для СМИ, поскольку в нем участвуют несовершеннолетние. Вопрос об этом судья Айрат Миннуллин обещал рассмотреть позднее.

В первый ряд, предназначенный для пострадавших, села девушка в хиджабе и с черной медицинской маской на лице. В ходе установления личностей участников процесса судья назвал ее сестрой подсудимого по фамилии Каримова. Девушка отказалась отвечать на вопросы СМИ.

В ходе первого заседания выяснилось, что в дело в качестве защитника подсудимого по соглашению вступил Алексей Васильев из Адвокатской палаты Вологодской области. Суд направил ему уведомление о заседании за два дня до старта процесса. Тот ответил, что «не имеет возможности» присутствовать, и просил начать рассмотрение дела без него. Прокурор Татарстана Илдус Нафиков, возглавляющий группу гособвинения, на это отреагировал негативно, назвав неявку господина Васильева на процесс «неэтичным поведением».

Отметим, что Алексей Васильев был одним из адвокатов Галявиева во время предварительного следствия по делу. Ранее сообщалось, что его наняли родители обвиняемого на средства, собранные фанатами обвиняемого при помощи соцсетей. Однако позднее Галявиев подписал отказ от услуг господина Васильева, и ему предоставили защитника по назначению Руслана Нуриахметова.

В суде Галявиев против участия еще одного адвоката не возражал, хотя сказал, что тот его посещал лишь однажды во время пребывания в СИЗО «Бутырки» и он не знает, кто его «пригласил» сейчас.

Несмотря на то «что сведения о приглашении адвоката у суда отсутствуют», судья Айрат Миннуллин объявил перерыв в заседании до 15 ноября, чтобы обеспечить явку Алексея Васильева. Господин Миннуллин пояснил свое решение тем, что он не хочет «ставить под сомнение» предстоящий приговор суда под предлогом нарушения права обвиняемого на защиту.

Кроме того, Айрат Миннуллин по ходатайству гособвинения на полгода продлил срок ареста Галявиева — до 18 апреля 2023 года.

Отметим, что заседание прерывалось в связи с объявленной в здании суда эвакуацией из-за сигнала о задымлении. Помещения обследовали кинологи с собаками. Возобновив процесс, господин Миннуллин сказал, что «задымление не подтвердилось». Он предупредил, что подобные сообщения наверняка будут поступать и впредь, и попросил относиться к эвакуации «с пониманием».

Присутствовавшие на процессе родители погибших детей от комментариев отказывались. Однако отец Амира Волкова Ильдар Волков согласился дать короткое интервью. Он сказал, что не поддерживает требование о запрете присутствия СМИ на заседаниях. Отвечая на вопрос о наказании для Галявиева, господин Волков заявил, что хотел бы не только для него, но и для его девяти ближайших родственников — по числу погибших — смертной казни. «Для назидания другим»,— пояснил он.

Полина Петрова, Казань