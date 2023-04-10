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Коммерсантъ FM
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«Илон Маск изменчивый и непостоянный»

Дмитрий Дризе — о перспективах разблокировки Twitter

В Госдуме предлагают разблокировать Twitter. Ранее владелец социальной сети Илон Маск восстановил аккаунты Кремля, МИД России и Минобороны. Кроме того, он отказался удалять высказывания зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева об «исчезновении Украины». В связи с этим в Госдуме заявили, что госведомства могли бы использовать Twitter для разъяснения позиции зарубежной аудитории. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе напоминает о непостоянстве американского миллиардера.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В России сенсация: Госдума и различные контролеры впервые за очень долгое время предлагают не запретить, а разрешить, вернее, разблокировать — и не что-нибудь, а Twitter. Когда такое было? Да еще и на фоне слухов о том, что YouTube замедляют и интернет в целом собираются ограничить. Так что чудеса — не иначе.

Зампредседателя комитета нижней палаты по информационной политике Антон Горелкин согласен с тем, что подобное можно считать чудом. Правда, сотворил его Илон Маск. Владелец Twitter, как известно, вернул доступ к аккаунтам российских государственных ведомств и отказался удалять высказывания замглавы Совбеза Дмитрия Медведева об исчезновении Украины, хотя его об этом просили.

Депутат Горелкин предложил разблокировать Twitter

Так или иначе, в данный момент пользователям снова доступны твиты Кремля, ряда министерств, в том числе МИДа и Минобороны. Более того, многие американские и британские СМИ получили метки о том, что они связаны с государством, что-то наподобие наших родных иноагентов.

Что же такое происходит? Неужели некогда популярную, в том числе и в российской властной вертикали, социальную сеть действительно разблокируют? Впрочем, стоит несколько поумерить радостные эмоции. Если бы это было исключительно российское предложение, тогда другое дело, а так нет четких гарантий, что американский миллиардер вдруг не передумает.

Маск отказался удалять твит Медведева

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Изменчивый он, непостоянный. Легко подвергается давлению. Считается, что предприниматель видит себя миротворцем, который хочет спасти человечество от ядерной войны. Когда-то он вроде бы инкогнито поговорил с президентом России Владимиром Путиным. Все это опровергалось, но след, как говорится, остался.

О том же сейчас активно рассуждает экс-глава США Дональд Трамп. Его позиция проста: давайте заниматься внутренними американскими делами, и пусть на Украине наступит мир. России можно в принципе и уступить в разумных пределах, услышать ее точку зрения ради общего спокойствия. К тому же социология показывает, что есть запрос в американском обществе на мирный сценарий. Может статься, что Twitter теперь заблокируют в США.

Между тем Горелкин и другие очень хотели бы использовать соцсеть как трибуну для разъяснения своей позиции.

Но не понесет ли она в результате репутационные потери? Впрочем, это дело Илона Маска. Он же, наверное, просчитывает все риски.

Что касается всего остального, получается, что РФ как-то невольно участвует в предвыборной кампании Соединенных Штатов. Главное, чтобы в случае победы они потом нас не подвели. А то ведь неудобно будет — разблокировал Twitter, а потом придется снова его запрещать. Это не очень правильно. И в целом, кажется, сейчас такое время, что чудес просто так не бывает. Везде возможен подвох. Бдительность терять нельзя, тем более в отношении американских миллиардеров.

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