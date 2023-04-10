Депутат Горелкин предложил разблокировать Twitter

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин предложил снять блокировку с Twitter после того, как социальная сеть вернула доступ к аккаунтам российских ведомств. 7 апреля в поиске Twitter вновь стали появляться страницы российский министерств, в том числе МИД России и Минобороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Что касается снятия ограничений с госведомств. Многие из них пока не спешат возобновлять работу аккаунтов — тем более что Twitter в РФ официально заблокирован. Но я считаю, что самое время эту меру пересмотреть, учитывая новую политику нового руководства. Если соцсеть теперь нацелена на нейтралитет, нужно возобновлять с ней диалог и продолжать работу в рамках законодательства РФ»,— написал господин Горелкин в Telegram-канале.

По словам замглавы комитета Госдумы по информполитике, Twitter снова может стать удобной площадкой для российских ведомств, чтобы «объяснять западной аудитории позицию России».

С 10 марта 2021 года Роскомнадзор начал замедлять работу Twitter на мобильных устройствах и стационарных компьютерах за неудаление информации, распространение которой в России запрещено. 17 мая 2021 года, после того как Twitter удалил свыше 91% запрещенной информации, ограничения доступа в фиксированных сетях были сняты. Однако Роскомнадзор продолжил замедление трафика на мобильных устройствах.

1 марта текущего года Роскомнадзор вновь начал замедление трафика Twitter на стационарных компьютерах из-за публикации «недостоверной общественно значимой информации по тематике специальной военной операции на Украине». 4 марта Twitter был полностью заблокирован на территории России.