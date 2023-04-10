Мосбиржа запускает площадку для внебиржевой торговли акциями без листинга

Московская биржа 10 апреля запустит внебиржевую платформу ОТС (Over-the-Counter) для торговли акциями без листинга. Она будет отличаться от существующей уже внебиржевой площадки MOEX Board по ряду признаков. Ожидается, что ОТС станет прообразом pre-IPO.

На начальном этапе на площадке будут представлены акции семи компаний, которые не выходили с листингом на биржу, сообщил директор департамента рынка акций Мосбиржи Борис Блохин РБК. На платформу выходят ПАО «Нител», ПАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева», ПАО «Удмуртнефть», ПАО «Обьнефтегазгеологии», ПАО «Новошип», ПАО «Уфаоргсинтез», ПАО «Фортум». Рассматривается возможность допуска нескольких десятков компаний до конца года. Мосбиржа не исключает допуска иностранных бумаг.

В MOEX Board сейчас включены больше тысячи акций российских компаний. В отличие от нее ОТС будет работать через центрального контрагента (через Национальный клиринговый центр), а не напрямую между продавцом и покупателем. MOEX Board является системой индикативных котировок, вроде «доски объявлений», где продавец или покупатель могут изменить цену или отказаться от сделки, на ОТС участники будут подавать не заявки, а оферты. «Если вы выставили оферту, то в случае наличия встречного предложения сделка будет заключена»,— объяснил господин Блохин. Также на площадках будет отличаться система ценообразования — на MOEX Board ее формируют продавец и покупатель, на ОТС — большое количество участников.

Мосбиржа считает, что акционеры допущенных к новой площадке компаний заинтересованы в торговле своими бумагами. Они смогут с помощью нового сервиса оперативно продать их или купить. У других появится возможность приобрести акции, которые раньше не были доступны. Платформа будет доступна российским брокерам, торговать смогут только квалифицированные инвесторы.

Леонид Уварчев