За длинной рупией

Московская биржа запустила торги фьючерсами на дирхам ОАЭ и индийскую рупию. По мнению экспертов, контракты могут быть интересны инвесторам в целях диверсификации активов. Дирхам может пользоваться спросом со стороны граждан, а индийская рупия — у институциональных инвесторов, полагают аналитики. Однако отсутствие торгов этими валютами на спот-рынке будет сдерживать развитие срочного рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

На Московской бирже 4 апреля начались торги расчетными фьючерсными контрактами на две валютные пары — дирхам ОАЭ/российский рубль (AED/RUB) и индийская рупия/российский рубль (INR/RUB). На бирже считают, что участники внешнеэкономической деятельности с их помощью смогут хеджировать валютные риски. Первые торговые дни с новыми контрактами традиционно проходят слабо. Объем торгов во вторник с фьючерсом на дирхам составил всего 2,2 млн руб. (36 сделок), с фьючерсом на рупию — всего 82 тыс. руб. (8 сделок).

Валютные фьючерсы занимают ведущее место на срочном рынке биржи. В январе-марте на них приходилось 54–61% от общего объема торгов деривативами и более 80% открытого интереса. Самыми популярными остаются контракты USD/RUB, которые исчисляются в десятках миллиардов рублей в день.

Но и экзотические валютные пары могут оказаться интересны. Как отмечает управляющий директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров, за последний год многие торговые потоки стали проходить через ОАЭ, в частности, экспорт селхозпродукции сейчас во многом организован через дубайские компании. Индия становится крупным покупателей российской нефти, что также создает потоки в национальной валюте. По оценке Международного энергетического агентства, на долю Китая и Индии приходится 70% российского нефтяного экспорта.

Впрочем, для обеих стран Россия выступает нетто-экспортером. Как сообщал в конце февраля глава Минпромторга Денис Мантуров, объем товарооборота между РФ и ОАЭ за прошлый год вырос на 68%, до $9 млрд. При этом экспорт составил $8,5 млрд при импорте всего на $500 млн. По данным Министерства торговли и промышленности Индии, объем товарооборота между двумя странами в прошлом году утроился и приблизился к $40 млрд. При этом РФ поставила в Индию товаров более чем на $37 млрд.

Дирхам ОАЭ в целях диверсификации активов является хорошей альтернативой доллару США, а жесткая привязка к курсу американской валюты делает его схожим по характеристикам с гонконгским долларом, отмечает аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Кирилл Горбунов. По его словам, в условиях «токсичности» недружественных валют фьючерс на данный «квазидоллар» вполне может пользоваться спросом со стороны физических лиц. Для компаний же инструмент малопривлекателен на фоне низкого объема платежей за российский экспорт в данной валюте, считает аналитик.

Однако привязка к доллару играет и против дирхама. Как отмечает ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин, инвестор, желающий захеджировать валютные риски, скорее предпочтет фьючерс на доллар/рубль, где ликвидность несопоставимо выше.

Индийская рупия все активнее используется во внешнеторговых операциях, что позитивно для будущей ликвидности инструмента, полагает господин Горбунов. Рост оборота валюты во внешней торговле делает фьючерс на валютную пару INR/RUB привлекательным именно для институциональных инвесторов, считает он. Однако, уточняет господин Сыроваткин, индийская рупия закрыла снижением против доллара девять из последних десяти лет и ее инвестиционная привлекательность неочевидна. Кроме того, Индия страдает от хронического дефицита торгового баланса, что является неблагоприятным фактором для рупии и во многом объясняет ее слабость, отмечает он.

Для максимальной эффективности биржевых механизмов необходимо запустить торги валютами на спот-рынке, сходятся во мнении аналитики. Московская биржа анонсировала запуск торгов дирхамом и изучала возможность торгов рупией. Глава биржи Юрий Денисов в декабре 2022 года отмечал, что в Индии есть запрет на конверсионные операции и расчеты в рупиях за пределами страны. Однако торги на спот-рынке так и не начались.

Ксения Куликова