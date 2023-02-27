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Коммерсантъ FM
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Пропавший две недели назад глава China Renaissance «сотрудничает со следствием»

Генеральный директор и основатель китайской инвестфирмы China Renaissance Фань Бао, переставший выходить на связь почти две недели назад, «в настоящий момент сотрудничает со следствием», говорится в сообщении компании.

В China Renaissance не стали уточнять, проходит ли господин Бао подозреваемым или свидетелем в рамках расследования, «проводимого некоторыми органами власти КНР». Местонахождение господина Бао по-прежнему остается неизвестным. При этом компания заверила, что отсутствие господина Бао никак не скажется на деятельности China Renaissance, которая «будет полностью сотрудничать и удовлетворит любой законный запрос соответствующих органов власти КНР, если и когда такие поступят».

Фань Бао является крупнейшим акционером China Renaissance. Сразу после того, как компания сообщила 16 февраля об исчезновении своего генерального директора, ее акции рухнули на 50%. Позднее их цена скорректировалась, но сейчас они торгуются все еще примерно на 30% ниже уровня от 15 февраля.

China Renaissance стояла за несколькими крупнейшими сделками IT-сектора Китая за последнее десятилетие. Так, инвестфирма консультировала Meituan и Dianping при их масштабном слиянии и дальнейшем IPO объединенной компании. Кроме того, China Renaissance была консультантом по слиянию Didi Taxi и Kuaidi Taxi, в результате которого появилась Didi, и андеррайтером IPO агрегатора такси в США в июне 2021 года.

Кирилл Сарханянц

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