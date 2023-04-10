Без ведома творца

Художник подал иск к Wildberries и обвинил онлайн-площадку в продаже без лицензии товаров с его рисунками. Никас Сафронов в качестве компенсации за причиненный ущерб указал сумму в 10 млрд руб. В иске, копию которого публикует Telegram-канал Mash, помимо компенсации Сафронов требует удалить продукцию из ассортимента площадки. На Wildberries можно найти, например, картину «Никас», набор для вышивания и пакеты с логотипом художника. Никас Сафронов указывает, что он обладает исключительным правом на этот товарный знак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На чью сторону встанет суд? Управляющий партнер адвокатского бюро «Интеллектуальный капитал» Роман Скляр напоминает об особенностях разбирательств с маркетплейсами:

«Если обращаться к посреднику — в данном случае к Wildberries — то перед тем, как направить требование, необходимо предъявлять претензии с указанием конкретных страниц, на которых находилось нарушение. В противном случае суды отказывают в удовлетворении исков. Правообладатели регулярно предъявляют подобные претензии маркетплейсам. Почему? Они надеются, что, предъявив требования к онлайн-площадке, сразу закроют нарушение по множеству мелких производителей, с которыми судиться невыгодно и неперспективно, а также на получение большей компенсации».

Даже если защита Никаса Сафронова выполнила требования и отправила сначала претензию непосредственно Wildberries, сумма иска вряд ли будет выплачена, отмечает партнер коллегии адвокатов Delcredere Анастасия Тараданкина:

«Когда идет спор о товарном знаке, нужно смотреть, какие классы МКТУ были зарегистрированы, действительно ли это охватывает продукцию, размещенную на маркетплейсе. Такие компенсации заявляются редко. Если говорить о положении Гражданского кодекса, то сложно представить, что заявленная сумма подтверждена документально.

Компенсация может быть до 5 млн руб. либо двукратный размер стоимости контрафактных товаров. Поэтому требование в 10 млрд руб, скорее всего, рассчитано на привлечение внимания. Даже если суд постановит взыскать деньги, то сумма будет существенно снижена».

Иск к Wildberries Никас Сафронов подал 7 апреля. Его рассмотрит Арбитражный суд Москвы.

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