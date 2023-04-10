В Сухом Логу на площади 5 гектаров горят сады

В городском округе Сухой Лог (Свердловская область) произошел крупный пожар, сообщила пресс-служба МЧС по Свердловской области. Утром в экстренные службы поступило сообщение о возгорание сухой растительности в СНТ «Светлое». Пострадавших нет.

Как пояснили в МЧС, из-за ветреной погоды и большого количества сухой травы огонь быстро распространился и перешел на строения. Сейчас огнем охвачены восемь садовых домов, площадь пожара составляет примерно 5 га. К тушению пожара привлечены 35 человек и 12 единиц техники.

Напомним, в селе Бызово недалеко от Нижнего Тагила из-за возгорания сухой травы начался сильный пожар, в результате которого сгорели десять построек различного назначения. Площадь возгорания достигла 2 тыс. кв. м. Тушение пожара осложнялось отсутствием поблизости водоисточников. Пострадавших нет.

Диана Сунагатуллина

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