В селе под Нижним Тагилом природный пожар уничтожил десять домов

В селе Бызово недалеко от Нижнего Тагила из-за возгорания сухой травы начался сильный пожар, в результате которого сгорели десять построек различного назначения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Инцидент произошел накануне, 9 апреля. По данным спасателей, быстрому распространению огня способствовало большое количество сухой растительности и ветреная погода. Тушение пожара осложнялось отсутствием поблизости водоисточников. В результате площадь возгорания достигла 2 тыс. кв. м., после чего его удалось локализовать.

Пожар тушили 30 спасателей и 10 единиц техники. Пострадавших нет.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил министерству общественной безопасности и администрации села оказать помощь в ликвидации последствий пожара. Людям, чье жилье пострадало во время пожара, должны предоставить временное жилье.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте