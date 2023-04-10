Суд вернул заявление о банкротстве «Желдорипотеки», связанное с долгами при строительстве ЖК в Екатеринбурге

Арбитражный суд Москвы вернул исковое заявление о банкротстве дочерней структуры РЖД — АО «Желдорипотека». Как сообщалось ранее, долг компании составлял более 24 млн руб., а обязательства «Желдорипотеки» возникли из договора генподряда от 2018 года на выполнение работ по строительству жилого дома в ЖК «Симфония» на ул. Коуровская в Екатеринбурге.

Как указано в картотеке суда, исковое к «Желдорипотеке» было подано 4 апреля от оренбургской проектно-строительной компании «Вектор» (занималась строительством ЖК в Екатеринбурге). Но уже 6 апреля в суд поступило ходатайство ООО «ПСК Вектор» о возвращении заявления. Суд решил вернуть иск заявителю.

Отметим, что 31 марта на сайте ЖК «Симфония» было опубликовано сообщение о том, что дом может быть признан проблемным объектом. Как рассказали «Ъ-Урал» в министерстве строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, данную ситуацию рассматривали на заседании координационной комиссии по дольщикам.

«По словам застройщика, работы идут в полную силу, проблем с финансированием нет. Объявление о переносе сроков размещено на сайте застройщика, ведутся переговоры с жителями, всех консультируют, на стройку выведены камеры и владельцы квартир имеют возможность следить за ходом работ. Минстрой, члены координационной комиссии следят за ситуацией на объекте и делают все возможное, чтобы объект не попал в Единый реестр проблемных объектов. Пока оснований для этого нет», — прокомментировали в региональном минстрое. Там добавили, что отставание по вводу дома возникло из-за смены подрядчика («ПСК Вектор» перестал быть генподрядчиком). Новый срок сдачи домов — июль 2023 года.

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