«Желдорипотеку» пытаются обанкротить из-за долгов при строительстве ЖК в Екатеринбурге

На дочернюю структуру РЖД — АО «Желдорипотека» подано заявление о банкротстве из-за строительства жилого комплекса в Екатеринбурге. Исковое заявление в Арбитражный суд Москвы подала оренбургская проектно-строительная компания «Вектор». Как сообщает telegram-канал «Арбитр», долг компании составляет более 24 млн руб., а обязательства «Желдорипотеки» возникли из договора генподряда от 2018 года на выполнение работ по строительству жилого дома в ЖК «Симфония» на ул. Коуровская, 13.

Как сообщал РБК в 2018 году, АО «Желдорипотека» определило компанию «Вектор» подрядчиком на строительстве второй очереди жилого комплекса на Старой Сортировке. По данным издания, «Вектор» считается давним партнером подразделения РЖД.

31 марта на сайте ЖК «Симфония» появилось сообщение о том, что дом может быть признан проблемным объектом. «Уважаемые участники долевого строительства! В связи с риском включения дома в Единый реестр проблемных объектов, приглашаем Вас в срок до 12.04.2023 года на подписание дополнительного соглашения о продлении срока передачи объекта до 30.09.2023 года»,— указано в сообщении. На сайте указано, что в марте проходили собрания дольщиков, темой которых было заявлено «сроки завершения строительства и передача объектов участникам долевого строительства».

При этом 20 марта на сайте ЖК опубликовано письмо «Желдорипотеки», в котором говорится следующие: «Строительство объекта осуществлялось генеральным подрядчиком "ПСК Вектор" на основании договора с застройщиком "Желдорипотека". Ввиду неисполнения генеральным подрядчиком своих обязательств и фактической приостановкой строительно-монтажных работ, застройщик вынужден расторгнуть договор генподряда с "ПСК Вектор" в одностороннем порядке 23 июля 2022 года и в настоящее время с ним ведется претензионная работа. С этого момента застройщик выполняет функции генподрядчика самостоятельно». В связи с этим окончание работ запланировано до 30 июня 2023 года, а передача объекта дольщикам до 30 сентября 2023 года.

Согласно сервису Kartoteka.ru, АО «Желдорипотека» была зарегистрирована в 2001 году в Москве и занимается строительством жилых и нежилых зданий. 50,01% обыкновенных акций компании принадлежат ОАО «РЖД», 49,98% — ЗАО «УК "РВМ Капитал"». По итогу финансовой отчетности компании за 2021 году выручка компании составила 917,7 млн руб., а убыток 1,5 млрд руб.

Мария Игнатова, Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте