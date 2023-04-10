Microsoft прекратила гарантийное обслуживание Xbox в РФ

Американская корпорация Microsoft не предоставляет в России услуг по гарантийному обслуживанию консолей Xbox. Владельцы приставок могут обращаться за этим к продавцам устройств.

В технической поддержке Microsoft «Известиям» сообщили, что «гарантийное обслуживание консолей, в том числе ввезенных в РФ официально, более недоступно из-за текущей ситуации». Он рекомендовал обращаться в магазины, где были приобретены устройства.

В компании не уточнили, когда было приостановлено гарантийное обслуживание устройств. Microsoft начала сокращать бизнес в России в начале марта на фоне ввода войск РФ на Украину. В частности, корпорация приостановила продажи продуктов и сервисов.

Роспотребнадзор подтвердил «Известиям», что ответственность за гарантию лежит на продавце. Потребитель может предъявлять претензии магазинам. В «М.Видео-Эльдорадо» и «Ситилинке» подтвердили готовность предоставлять гарантийное обслуживание. В Ozon отметили, что гарантию предоставляет либо сам маркетплейс, либо продавец — в зависимости от того, у кого была приобретена продукция.

Как сообщал «Ъ», за последний год в России увеличилось число обращений по гарантии техники. Как полагают участники рынка, это связано с уходом качественных иностранных брендов и ростом продаж отечественных и китайских продуктов. Эксперты полагают, что россиянам «придется привыкнуть к худшему качеству» и со временем количество сдаваемой техники вернется к норме.

Подробнее — в материале «Ъ» «Брак для чайников».

Леонид Уварчев