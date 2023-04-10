В войска ПВО поступили первые российские комплексы для борьбы с мини-дронами

Первые российские радиолокационные комплексы для борьбы с мини- и микро-дронами поступили в 2022 году в подразделения российских войск противовоздушной обороны, сообщил командующий войсками ПВО—ПРО — заместитель главнокомандующего ВКС РФ Андрей Демин. Он рассказал о сложностях с обнаружением таких устройств.

Генерал-лейтенант в интервью «Красной звезде» отметил эффективность средств ПВО против таких беспилотников, как американские RQ-4 Global Hawk и MQ-9 Reaper и Bayraktar TB2. «Другое дело — тактические авиационные дроны, так называемые мини- и микро-БПЛА. Их сложнее обнаружить, а значит, и своевременно оповестить войска. В связи с малой эффективной отражающей поверхностью тактических БПЛА вскрыть их полет штатными средствами радиолокационной разведки, стоящими на вооружении наших Вооруженных сил, достаточно проблематично, и это общемировая тенденция»,— сказал господин Демин.

В связи с этим в 2022 году в объединения ПВО поступили первые комплексы разведки и противодействия тактическим беспилотным летательным аппаратам «РЛК-МЦ» российского производства. Они уже используются для прикрытия критически важных и государственных объектов, в том числе в зоне военной операции.

Господин Демин утверждает, что такие комплексы могут обнаруживать тактические дроны, действующие на малых и предельно малых высотах на дальности до 20 км и выдавать целеуказания огневым средствам ПВО. Они также способны самостоятельно «осуществлять радиоэлектронное подавление каналов управления и спутниковой радионавигации мини- и макро-БПЛА, образуя над объектом обороны защитный радиоэлектронный купол».

В 2023 году в войска ПВО поступит еще несколько образцов «РЛК-МЦ». С 2024 года планируются поставки до 20 комплексов ежегодно.

Андрей Демин также объяснил, что для российских средств ПВО практически нет принципиальных различий в борьбе с беспилотниками стратегического уровня типа RQ-4 Global Hawk и MQ-9 Reaper и Bayraktar TB2 по сравнению с противодействием современной пилотируемой авиации. Он отметил, что в ходе военной операции средства ПВО сбили больше 100 поставленных Украине турецких беспилотников. «А уж конфуз наших "американских партнеров", связанный с крушением в марте над акваторией Черного моря одного из "лучших", в кавычках, разведывательно-ударных дронов (MQ-9), дает ясно понять западному мировому сообществу, что для современной российской техники ПВО такие воздушные цели — не проблема»,— добавил генерал-лейтенант.

По информации «Ъ», Минпромторг ранее определил параметры гражданского госзаказа на беспилотную технику. До 2030 года объем спроса госорганов и госкомпаний оценивается в 200 млрд руб., из них 100 млрд руб.— до 2026 года. В ВЭБ.РФ и ГТЛК, которая собирается заниматься лизингом дронов, общий объем рынка к 2026 году оценивают в 500 млрд руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дроны влетают в копеечку».

Леонид Уварчев