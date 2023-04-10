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Коммерсантъ FM
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Чрезвычайное, но вероятное

В ЦИКе подвели научную основу под выборы в условиях спецоперации

Член Центризбиркома (ЦИК) Игорь Борисов и сотрудник Российского центра обучения избирательным технологиям Владимир Лысенко опубликовали научную статью, в которой со ссылкой на международный опыт организации выборов в нештатных ситуациях доказывают, что проведение голосования в зоне специальной военной операции не противоречит международному праву и соответствует правовому обычаю цивилизованных государств. Но такие выборы могут потребовать принятия специальных мер, допускают авторы, таких как изменение порядка агитации, ограничение доступа к персональным данным избирателей, кандидатов и членов избиркомов, ограничение фото- и видеосъемки голосующих.

По мнению близких к Центризбиркому электоральных экспертов, проведение выборов в условиях спецоперации не только возможно, но и необходимо

По мнению близких к Центризбиркому электоральных экспертов, проведение выборов в условиях спецоперации не только возможно, но и необходимо

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По мнению близких к Центризбиркому электоральных экспертов, проведение выборов в условиях спецоперации не только возможно, но и необходимо

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В сентябре 2023 года должны пройти выборы в четырех новых субъектах РФ. Подготовка к электоральным процедурам уже идет, хотя, согласно федеральному конституционному закону «О военном положении», выборы в таких условиях не проводятся.

В то же время, доказывают авторы статьи «Избирательные права в системе прав человека и гражданина» Игорь Борисов и Владимир Лысенко (она опубликована в последнем выпуске научно-аналитического журнала ЦИКа «Гражданин. Выборы. Власть»), в современной истории известны случаи организации и проведения электоральных процедур в достаточно нестабильных ситуациях, в условиях повышенной опасности и даже при перманентно вспыхивающих вооруженных конфликтах. В числе прочего они ссылаются на опыт нескольких стран: Афганистана и Косово, где выборы проводились при активном участии ОБСЕ в по-настоящему горячих условиях непрекращающихся вооруженных стычек; Ирака, где не утихают внутренние междоусобицы; Венесуэлы, где избирательным кампаниям и самому голосованию сопутствовали «гибридные войны».

Еще один пример — Великобритания, где в мае 2019 года во время выборов в Европарламент на строительной площадке, расположенной в непосредственной близости от избирательного участка на территории Кенсингтонского университета, была обнаружена бомба времен Второй мировой войны. По решению руководителя избирательного участка голосование было прекращено, участок эвакуирован, а избирателей перенаправили для продолжения волеизъявления в другое помещение.

Даже в самых сложных условиях сохранение и обеспечение избирательных прав и свобод является необходимым условием дальнейшего прогрессивного развития общества, настаивают авторы статьи. Хотя в подобных условиях допустимы определенные ограничения, оговариваются они. Так, решения о приостановке голосования и его переносе, объявление перерыва в избирательных действиях, голосование вне помещений избирательных участков и т. п. должны приниматься с участием представителей силовых ведомств.

Авторы также считают оправданным и допустимым в таких ситуациях введение в избирательный процесс и других новелл, таких как многодневное и досрочное голосование, изменение порядка организации и проведения агитационных мероприятий, ограничение доступа к персональным данным избирателей, кандидатов и членов избиркомов, ограничение фото- и видеосъемки голосующих и т. п. «Мобильность российской избирательной системы, ее возможность оперативно следовать запросам избирателей и отвечать новым вызовам времени, без сомнения, позволят организовать и провести все последующие выборы в РФ на уровне не ниже лучших мировых практик организации электоральных процедур и в полном соответствии с международными демократическими стандартами»,— сказал “Ъ” Игорь Борисов.

Депутат Госдумы и бывший зампред ЦИКа Леонид Ивлев напоминает, что недавно внесенный в Думу пакет поправок к избирательному законодательству уже предусматривает право регионов применять многие подобные новации (например, сокращать сроки агиткампании и самостоятельно определять время голосования), а также возможность голосования и подведения итогов в территориальных избиркомах. Почти все эти нововведения уже были опробованы в ходе референдумов о присоединении к России новых территорий, отмечает господин Ивлев. Теперь же новые субъекты сами смогут определиться, какие технологии им применять в ходе предстоящей кампании.

Осенние выборы необходимы для легитимации органов власти новых территорий, объясняет политолог Николай Миронов, все они были созданы еще до их вхождения в состав РФ и теперь должны быть сформированы уже по российским законам. Это завершит процесс включения новых регионов в российское правовое поле, и этот процесс нежелательно откладывать, так как ситуацию нельзя останавливать на полпути, уверен эксперт.

Кремлю очень важно полноценно ввести новые территории в российское правовое поле, чтобы они ничем не отличались от «обычных» регионов и в последующем никто не мог оспаривать их принадлежность к России, рассуждает политолог Александр Немцев. По его словам, сейчас в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях действуют, скорее, переходные формы управления, а выборы заложат крепкую базу под легитимность действующей власти. «Все рано или поздно заканчивается миром. И после него Кремлю будет важно показать, что граждане этих регионов сделали свой выбор: проголосовали за российские партии, избрали своих депутатов и глав. Ведь территории — это хорошо, но ключевое — выбор людей, которые там живут»,— резюмирует эксперт.

Анастасия Корня, Андрей Винокуров

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