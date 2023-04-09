Welt am Sonntag: в ЕС сомневаются, что смогут передать Украине 1 млн снарядов за год

В Евросоюзе (ЕС) начали обсуждать детали предоставления Украине 1 млн боеприпасов в течение года, решение об этом страны ЕС приняли в конце марта. По данным немецкой газеты Welt am Sonntag, переговоры идут напряженно, в военных кругах сомневаются в реализации этого плана.

«Переговоры между штаб-квартирой и дипломатами стран ЕС проходят напряженно. Речь идет о компетенциях, тщеславии и национальных интересах»,— пишет издание.

«В брюссельских военных кругах говорят, что 1 млн снарядов едва ли будет собран. По крайней мере, не в течение одного года»,— говорится в статье (перевод по «РИА Новости»).

Спор касается того, где заказывать или закупать снаряды: через Европейское оборонное агентство, за пределами Европы или положиться на свою оборонную промышленность.

Проект совместных закупок артиллерийских снарядов калибра 155 мм для пополнения собственных запасов и передачи Украине подписали 18 стран (17 стран ЕС и Норвегия).

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова