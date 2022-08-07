Тайвань атакован учениями

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в воскресенье продолжила учения у берегов Тайваня, объявив об их продлении до 15 августа. Маневры с использованием баллистических ракет, авиации и военных кораблей, которые проходят в шести районах вокруг острова, впервые отрабатывают атаку на Тайвань. Все это происходит на фоне решения Пекина прервать контакты с военными США после визита на остров спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси. В ответ США обвиняют Китай в нарушении статус-кво, признавая угрозу военного столкновения. В регионе заговорили о том, что маневры — это не просто демонстрация боевой мощи: операция Китая по установлению контроля над Тайванем — вопрос времени.
Китайские военные учения проходят с использованием баллистических ракет, авиации и военных кораблей сразу в шести районах в акватории вокруг Тайваня
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Состоявшийся на прошлой неделе блицвизит на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси запустил неконтролируемую спираль эскалации с растущей угрозой военного столкновения вокруг «острова раздора».
«Когда я была маленькой девочкой, мне говорили, что если на пляже вырыть глубокую яму, то можно попасть в Китай, так что мы всегда ощущали эту связь»,— глубокомысленно заметила после возвращения из Тайбэя 82-летняя Нэнси Пелоси. Между тем «глубокая яма» в отношениях двух стран становится пропастью, связь между Вашингтоном и Пекином уже несколько дней отсутствует, а попасть в Китай официальные лица США смогут не скоро.
Пекин в одностороннем порядке объявил о приостановке работы или упразднении сразу восьми механизмов сотрудничества с США.
В том числе эти меры включают отмену встреч представителей военных ведомств, прекращение работы линии прямой связи между региональными военными командованиями и приостановку взаимодействия в рамках механизма обеспечения безопасности на море.
В воскресенье в военной активности Китая у берегов Тайваня произошел качественный сдвиг. Оборонное ведомство острова сообщило об обнаружении в Тайваньском проливе нескольких групп самолетов, кораблей и беспилотников НОАК, отрабатывавших атаки на тайваньские позиции. Со своей стороны, Управление морской безопасности Китая проинформировало, что учения у берегов Тайваня, в южной части Желтого моря, которые должны были закончиться в воскресенье днем, продлятся до 15 августа. Вход судов в районы учений, координаты которых указаны на сайте управления, запрещен.
Напомним, что 30 июля учения Восточной и Южной зон боевого командования НОАК прошли в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, с 1 по 4 августа маневры с боевыми стрельбами проводились в акватории Бохайского залива, кроме того, с 2 по 6 августа прошли новые учения в Южно-Китайском море. После посадки самолета Нэнси Пелоси в Тайбэе НОАК развернула масштабные маневры уже в непосредственной близости от острова. Учения проходят с использованием ракет, авиации и военных кораблей сразу в шести районах в акватории вокруг Тайваня, репетируя полную блокаду его главных портов.Так, только в субботу к острову были направлены 20 самолетов НОАК, включая четыре истребителя J-11, четыре J-16 и десять Су-30, один тяжелый военно-транспортный самолет Y-20, один противолодочный самолет Y-8 и 14 военных кораблей, включая эсминец Type 052D и корвет Type 056A. По сообщению оборонного ведомства Тайваня, часть самолетов ВВС Китая пересекли так называемую срединную линию в зоне Тайваньского пролива и отрабатывали действия, имитирующие атаки на позиции тайваньских вооруженных сил. В ответ военные Тайваня распространили радиопредупреждения, задействовали режим патрулирования своих самолетов и кораблей и привели в готовность ракетные комплексы наземного базирования.
В ходе продолжающихся учений запущенные китайской армией баллистические ракеты малой дальности DF-11 и гиперзвуковая ракета DF-17 («Дунфэн-17») впервые пролетели над Тайванем.
На фоне беспрецедентного обострения ситуации в Тайваньском проливе и учений НОАК в субботу в Тайбэе сообщили о загадочной кончине одного из ведущих разработчиков ракетных программ Тайваня 57-летнего Оуян Лисина, который отправился в служебную командировку на юг острова и в субботу утром был найден мертвым в гостиничном номере в уезде Пиндун. По предварительным данным, причиной смерти Оуян Лисина, который занимал пост замглавы Чжуншаньского института науки и технологии (NCSIST), ведущего разработку, производство и обслуживание различных систем вооружений и технологий двойного назначения, стала внезапная остановка сердца.
Американская сторона, лишившаяся возможности купировать кризис безопасности в ходе контактов с китайскими военными, вынуждена делать громкие заявления, осуждающие Пекин и возлагающие на него ответственность за угрозу военного столкновения. «Эти действия являются значительной эскалацией в попытках Китая изменить статус-кво. Они являются провокационными, безответственными и повышают риск инцидента»,— заявил в субботу неназванный представитель Белого дома, которого цитирует агентство Reuters. По его словам, действия Пекина «противоречат нашей давней цели, которая состоит в поддержании мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива, на что рассчитывает человечество».
С обвинением Пекина в «непропорциональной реакции» на поездку Нэнси Пелоси на Тайвань, от которой дистанцировалась администрация президента Байдена, выступил в минувшую субботу госсекретарь США Энтони Блинкен. По его версии, Пекин давно вынашивает планы захватить остров силой и теперь может воспользоваться ситуацией как предлогом для реализации своих планов. «Статус-кво основывается на положении, которое было понятно в течение десятилетий, а именно противоречия между Тайванем и материковым Китаем необходимо разрешать мирно. А то, что Китай делает,— это движение от мирного разрешения противоречий к принуждению и, не исключено, к применению силы»,— заявил Энтони Блинкен в Вашингтоне на совместной пресс-конференции с главой МИД Филиппин Энрике Манало.
Что же касается решения Пекина приостановить или упразднить работу механизмов сотрудничества с США, включая закрытие каналов коммуникации между военными, то его глава Госдепа США назвал «безответственным».
«Мы не должны делать сотрудничество по вопросам глобального характера заложником различий между нашими странами»,— заявил Энтони Блинкен.
В свою очередь, бывший президент США Дональд Трамп считает, что своим визитом на Тайвань Нэнси Пелоси развязала руки Китаю. «Она сыграла им на руку, потому что теперь у них есть оправдание для того, чтобы делать то, что они делают»,— заявил в минувшую субботу Дональд Трамп, выступая на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Техасе.
В этой ситуации в регионе заговорили о том, что проводимые НОАК маневры в Тайваньском проливе — это не просто демонстрация боевой мощи: силовая операция Китая по установлению контроля над Тайванем лишь вопрос времени.
«Своим визитом на Тайвань Нэнси Пелоси, возможно, спровоцировала стратегическое решение председателя КНР Си Цзиньпина захватить остров силой. Есть достаточно веских оснований полагать, что отрабатываемые оперативные планы будут воплощены в боевую операцию. Вопрос может быть уже не в том, стоит ли это делать, а в том, когда будет начата массированная военная операция по аннексии Тайваня»,— заявил “Ъ” известный индийский эксперт, много лет проработавший в Китае, главный редактор аналитического портала India Narrative Атул Аниджа.
«Есть сразу несколько причин, которые подталкивают Пекин к такому шагу. Дело не только в том, что визит Нэнси Пелоси на Тайвань вызвал резкий всплеск патриотических настроений в Китае в год проведения намеченного на осень 20-го съезда Компартии и запрос к политическому руководству страны на решительные действия по воссоединению с островом, а не просто демонстрацию возможностей НОАК в ходе военных маневров. Со стратегической точки зрения установление контроля над Тайванем с его глубоководными портами, где смогут базироваться китайские подводные лодки, будет иметь ключевое значение для Пекина. Это позволит сорвать реализацию американского плана выстраивания пояса сдерживания Китая в Индо-Тихоокеанском регионе»,— пояснил “Ъ” Атул Аниджа.
Живущий на Тайване более 20 лет исследователь и племянник далай-ламы Хедруб Тхондуп высказывает более осторожную оценку, впрочем также допуская решительные шаги со стороны Пекина. «Я не думаю, что Китай нападет на нас немедленно, поскольку это привело бы к конфликту с США. Америка обязана нас защищать, и нападение могло бы привести к большим проблемам для Китая, в том числе с другими странами. Однако плохая новость для нас состоит в том, что Китай воспринял визит как вмешательство в его внутренние дела, и Си Цзиньпин может предпринять что-то в отместку, чтобы показать свою силу»,— заявил в интервью India Narrative племянник далай-ламы.