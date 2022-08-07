Тайвань атакован учениями

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в воскресенье продолжила учения у берегов Тайваня, объявив об их продлении до 15 августа. Маневры с использованием баллистических ракет, авиации и военных кораблей, которые проходят в шести районах вокруг острова, впервые отрабатывают атаку на Тайвань. Все это происходит на фоне решения Пекина прервать контакты с военными США после визита на остров спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси. В ответ США обвиняют Китай в нарушении статус-кво, признавая угрозу военного столкновения. В регионе заговорили о том, что маневры — это не просто демонстрация боевой мощи: операция Китая по установлению контроля над Тайванем — вопрос времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Китайские военные учения проходят с использованием баллистических ракет, авиации и военных кораблей сразу в шести районах в акватории вокруг Тайваня

Фото: AP Китайские военные учения проходят с использованием баллистических ракет, авиации и военных кораблей сразу в шести районах в акватории вокруг Тайваня

Фото: AP

Состоявшийся на прошлой неделе блицвизит на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси запустил неконтролируемую спираль эскалации с растущей угрозой военного столкновения вокруг «острова раздора».

«Когда я была маленькой девочкой, мне говорили, что если на пляже вырыть глубокую яму, то можно попасть в Китай, так что мы всегда ощущали эту связь»,— глубокомысленно заметила после возвращения из Тайбэя 82-летняя Нэнси Пелоси. Между тем «глубокая яма» в отношениях двух стран становится пропастью, связь между Вашингтоном и Пекином уже несколько дней отсутствует, а попасть в Китай официальные лица США смогут не скоро.

Пекин в одностороннем порядке объявил о приостановке работы или упразднении сразу восьми механизмов сотрудничества с США.

В том числе эти меры включают отмену встреч представителей военных ведомств, прекращение работы линии прямой связи между региональными военными командованиями и приостановку взаимодействия в рамках механизма обеспечения безопасности на море.

В воскресенье в военной активности Китая у берегов Тайваня произошел качественный сдвиг. Оборонное ведомство острова сообщило об обнаружении в Тайваньском проливе нескольких групп самолетов, кораблей и беспилотников НОАК, отрабатывавших атаки на тайваньские позиции. Со своей стороны, Управление морской безопасности Китая проинформировало, что учения у берегов Тайваня, в южной части Желтого моря, которые должны были закончиться в воскресенье днем, продлятся до 15 августа. Вход судов в районы учений, координаты которых указаны на сайте управления, запрещен.

Напомним, что 30 июля учения Восточной и Южной зон боевого командования НОАК прошли в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, с 1 по 4 августа маневры с боевыми стрельбами проводились в акватории Бохайского залива, кроме того, с 2 по 6 августа прошли новые учения в Южно-Китайском море. После посадки самолета Нэнси Пелоси в Тайбэе НОАК развернула масштабные маневры уже в непосредственной близости от острова. Учения проходят с использованием ракет, авиации и военных кораблей сразу в шести районах в акватории вокруг Тайваня, репетируя полную блокаду его главных портов.