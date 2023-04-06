Визитная красная карточка

Поездка главы Тайваня Цай Инвэнь в США и ее встреча со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти спровоцировала новый виток напряженности вокруг острова. Пекин выразил протест Вашингтону и отправил к острову военные корабли. В Компартии КНР заявили, что действия тайваньской администрации толкают к «страшной и ужасной войне», и пообещали наказать «сепаратистов». Госсекретарь Энтони Блинкен попытался оправдать встречи госпожи Цай тем, что они были частными и неофициальными, однако КНР такие объяснения не устроили. Тем более что господин Маккарти во время переговоров с тайваньской гостьей обсуждал вопрос ускорения поставок на остров оружия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встреча главы Тайваня Цай Инвэнь со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти в США

Фото: Ringo H.W. Chiu / AP Встреча главы Тайваня Цай Инвэнь со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти в США

Фото: Ringo H.W. Chiu / AP

Активность американских законодателей на тайваньском направлении каждый раз становится причиной кризисов вокруг острова. До точки кипения ситуация доходит, когда в дело вмешивается спикер Палаты представителей Конгресса США. В прошлом году эскалация — со всеми вытекающими последствиями от заполонивших пролив китайских кораблей до учебных стрельб — произошла из-за визита на Тайвань теперь уже бывшего руководителя нижней палаты Конгресса демократки Нэнси Пелоси. На этот раз глава Тайваня и лидер Демократической прогрессивной партии Цай Инвэнь сама поехала в США и там встретилась со спикером Палаты представителей республиканцем Кевином Маккарти.

В комментарии телеканалу BBC бывший директор Американского института на Тайване, профессор Уильям Стэнтон отметил, что прошлогодний визит Нэнси Пелоси был «просто тычком в Китай без какой-то особой пользы, а его последствия были довольно страшными». Однако, когда Республиканская партия победила на выборах в Палату представителей, а ее спикером был избран Кевин Маккарти, пришел уже его черед заявлять о намерениях отправиться на остров. «Полагаю, было совершенно ясно, что Кевин Маккарти хотел превзойти Пелоси. Но Цай Инвэнь сказала: "Нет, спасибо, как насчет того, чтобы вместо этого выпить вместе чаю в Калифорнии?"»,— пояснил профессор Стэнтон.

Как отмечают западные СМИ, сейчас между США и КНР наблюдается, пожалуй, самая глубокая напряженность, если не сказать враждебность, за последние десятилетия. При этом тренд на жесткий курс в отношении Китая взяли и демократы, и республиканцы.

С одной стороны, налицо «двухпартийный консенсус», которым на встрече с госпожой Цай в Калифорнии хвалился господин Маккарти. С другой — это приводит и к соревнованию внутри Америки, какая из двух партий стоит на более жесткой и правильной позиции. Поэтому при подготовке к приему в Штатах главы Тайваня вряд ли кто-то испытывал иллюзии насчет реакции Пекина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сторонники Тайваня перед Президентской библиотекой Рональда Рейгана

Фото: Ringo H.W. Chiu / AP Сторонники Тайваня перед Президентской библиотекой Рональда Рейгана

Фото: Ringo H.W. Chiu / AP

И на первый взгляд смена локации не сыграла большой роли. Во-первых, господин Маккарти оказался самым высокопоставленным американским политиком, встретившимся с тайваньским лидером на территории США за последние десятилетия. С 1979 года — с момента разрыва дипотношений Вашингтона с Тайбэем — спикер Палаты представителей в принципе не встречался с лидером острова на территории США. Во-вторых, прозвучавшие в Президентской библиотеке имени Рональда Рейгана в Калифорнии заявления вряд ли могли хоть как-то понравиться Пекину. Цай Инвэнь на переговорах с членами Конгресса от обеих партий поблагодарила законодателей за поддержку Тайваня и отметила, что «для сохранения мира» необходимо «быть сильными» (тут она использовала одну из цитат экс-президента Рейгана). Господин Маккарти, в свою очередь, счел отношения Штатов и Тайваня «очень важными для свободного мира», а также признался, что во время встречи обсуждался вопрос ускорения поставок оружия острову.

«Мы должны продолжать продавать оружие Тайваню и обеспечить своевременное поступление вооружений»,— сказал спикер Палаты представителей, подчеркнув и важность экономического сотрудничества.

По словам политика, сейчас он не планирует посещать остров, однако в будущем не исключает подобного визита и Китай ему в этом не указ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Тайваня Цай Инвэнь со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти

Фото: Reuters Президент Тайваня Цай Инвэнь со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти

Фото: Reuters

Еще до встречи в Калифорнии координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби призвал КНР воздержаться от «чрезмерной реакции», назвав поездку госпожи Цай в США «транзитной». «Она уже шесть раз совершала транзит, и каждый предыдущий президент Тайваня проезжал транзитом через Соединенные Штаты, так что здесь нет ничего необычного»,— заявил он. В Калифорнию она прилетела после визитов в Гватемалу и Белиз.

Так или иначе, незадолго до переговоров в Калифорнии утром 5 апреля Китай начал «патрулирование и инспекцию» в Тайваньском проливе. Об этом официально сообщило управление по морским делам китайской провинции Фуцзянь. К вечеру того же дня Минобороны Тайваня заявило, что через воды к юго-востоку от острова прошел авианосец «Шаньдун» ВМС КНР. В это время разгорающееся напряжение пытался тушить госсекретарь США Энтони Блинкен, находившийся в Брюсселе на встрече министров иностранных дел стран НАТО. Он заверил, что Вашингтон придерживается «политики одного Китая», а поездка госпожи Цай носит «частный, неофициальный характер», как и все предыдущие путешествия в США тайваньских руководителей. По его словам, цель Вашингтона — гарантировать преодоление любых противоречий «между материком и Тайванем мирным путем».

Заверения в «неофициальности» визита не помогли. После встречи в Калифорнии Минобороны КНР заявило: «Мы выражаем решительный протест против любых официальных контактов между США и Тайванем и проникновения тайваньских руководителей в Соединенные Штаты под любыми предлогами и причинами. Решительно возражаем против нарушения США принципа "одного Китая"».

В оборонном ведомстве подчеркнули, что Китай готов «отстаивать национальный суверенитет и территориальную целостность». В Канцелярии по делам Тайваня при ЦК Компартии КНР и вовсе заявили, что примут «решительные меры для наказания сепаратистских сил и их действий, нацеленных "на независимость Тайваня"».

Впрочем, решение Цай Инвэнь вместо Тайваня поговорить со спикером Палаты представителей в Калифорнии, кажется, все-таки позволило избежать слишком серьезной эскалации. Во всяком случае, военной активности подобно той, которая наблюдалась во время поездки на остров Нэнси Пелоси и даже после ее отлета, пока в проливе не фиксируется.

Между тем за Тайвань Пекин борется не только заявлениями и игрой военными мускулами. Пока госпожа Цай находилась в США, по материковому Китаю с прошлой недели разъезжал ее предшественник, бывший лидер острова Ма Инцзю. Формально господин Ма отправился в турне по пяти городам для посещения могил своих предков. Однако нельзя игнорировать тот факт, что впервые бывший глава Тайваня фактически был приглашен в КНР. 5 апреля китайские СМИ массово цитировали «бывшего председателя партии Гоминьдан», который «высоко оценил развитие материковой части Китая». «Я обнаружил, что материковая часть развивается очень быстрыми темпами в различных аспектах — о некоторых из них мы не могли даже и мечтать»,— процитировало агентство «Синьхуа» Ма Инцзю, который призвал активизировать сотрудничество «между двумя берегами Тайваньского пролива».

Как отмечает BBC, обе эти поездки вписываются во внутриполитическое противостояние на Тайване, где в 2024 году состоятся выборы нового лидера. По мнению эксперта Австралийского национального университета Вен-Ти Суна, цель господина Ма — убедить тайваньских избирателей, что только его партия Гоминьдан способна предотвратить войну с Пекином.

Алексей Забродин