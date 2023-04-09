Лидер отыграл победу

«Зенит» сохранил огромный запас прочности в борьбе за золото чемпионата России, одержав в 22-м туре победу — 2:1 — в гостях над преобразившимся весной «Локомотивом», который по ходу увлекательного матча вел в счете и доставил лидеру первенства кучу проблем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Футболистам «Зенита» (на переднем плане — Клаудинью) пришлось помучиться, прежде чем они смогли переломить ход матча с «Локомотивом»

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Футболистам «Зенита» (на переднем плане — Клаудинью) пришлось помучиться, прежде чем они смогли переломить ход матча с «Локомотивом»

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Сюжет и наполнение матча, который поздним воскресным вечером игрался на стадионе «Локомотива», полностью соответствовали его «обновленной» в минувшие недели, после того как хозяин арены, переживший глубочайший кризис, перетряхнувший основу, тренерский штаб, прибавил так, что снова стал похож на следующего моднейшим трендам гранда, «афише». Он был ярким и интригующим, этот матч. И, безусловно, демонстрировал, почему нынешний «Локомотив» гораздо успешнее, чем тот, что ракетой летел вниз в чемпионате минувшей осенью.

Этот «Локомотив» мучил отечественного флагмана по полной программе. Вот «Зенит» бросает аут в своей половине, и отдать мяч просто некому — все футболисты разобраны, все зоны, через которые можно толково развивать атаку, прикрыты. Приходится играть через вынос, естественно, быстро перехваченный. А вот Клаудинью берут в коробочку у бровки, и шустрый Сергей Пиняев заставляет его совершить потерю. И потрясающий зенитовский дриблер плетется по полю назад с нехорошей, злой улыбкой. Так улыбаются те, кто понимает, что только что остались в дураках.

«Зенит» все равно почаще владел мячом. Но это было такое владение, от которого проку мало.

Оборона «Локомотива» с 19-летним Егором Погостновым в роли одного из стержневых элементов отказывалась фальшивить. За половину первого тайма зенитовское нападение запомнилось разве что двумя креативно исполненными стандартами — штрафным и угловым. Но в обоих случаях «Локомотив» отбился легко.

А потом он взорвался. У «Локомотива» долго не выходило на переднем краю добавить к старательности какую-то интересную «фишку». И тут Артем Дзюба выдал шикарный пас — пяткой, в касание — Максиму Глушенкову, который после него с удивлением обнаружил, что перед ним чуть ли не все ворота и надо лишь не промахнуться мимо дальнего угла. Глушенков все-таки промахнулся, но гол «Локомотива» все равно после его удара созрел.

«Зенит» вводил мяч от ворот. Банальная, рутинная ситуация, из которой ничего не выжмешь. Но Ренан простодушно покатил мяч на Вендела, а Вендел, принимая его, видимо, совершенно не ожидал, что сзади на него плотно насядет никуда не девшийся Глушенков. Со стороны форварда «Локомотива» это была идеальная борьба — ровно на грани фола, но не переходя ее. Мяч в конце концов достался Глушенкову и на сей раз зенитовского вратаря Михаила Кержакова он не пощадил.

«Зенит», впрочем, отомстил этому безумно неудобному «Локомотиву» еще до перерыва. Отомстил благодаря классу своих исполнителей. Малком безупречно «продал» в штрафной удар вставшим на его пути железнодорожникам, а сам отдал тончайшую передачу Венделу.

Все в этом матче было зыбко, все висело на волоске. Иногда — на совсем хлипком, как в том эпизоде второго тайма, когда аккуратный до сих пор «Локомотив» подарил мяч «Зениту» в районе центрального круга и нарвался на резкий выпад.

Его завершал, отправляя мяч в угол, дотянувшийся до прострела Андрей Мостовой — и угодил в стойку. А уцелевший «Локомотив» больно кусался в ответ, снова провоцируя зенитовских технарей на фальшь.

И все же гости потихоньку перетягивали тугой канат на свою сторону, потихоньку зажимали «Локомотив» на его половине. Нет, именно на полноценную ровню флагману тот, как ни крути, при всех своих достоинствах не тянул: прочности, мощи, запаса сил не хватало. «Зенит» вышел вперед, когда издали пальнул Дуглас Сантус, а Матео Кассьерра, вышедший со скамейки запасных, здорово распорядился отскоком, сложившись и «ножницами» воткнув зависший над газоном мяч в сетку. Отчаянно старавшийся предотвратить беду Погостнов лишь записал на свой счет автогол.

«Зенит» выиграл, прервав победную серию «Локомотива» из четырех матчей, и сохранил огромный запас прочности в «золотой гонке». Ближайшего преследователя — «Ростов» — он опережает после московской встречи на десять очков. Но ростовчане свой матч 22-го тура проведут только в понедельник: они встречаются с «Оренбургом» на выезде.

Перед этим матчем еще чуточку обострилась борьба за места в призовой тройке. Обострил ее разогнавшийся весной ЦСКА. Доблести в его разгромной, 3:0, победе над «Химками», конечно, было не то чтобы много, учитывая, что соперник движется сейчас прямо противоположным армейскому курсом и после нынешнего тура уже делит нижнюю строчку в таблице с «Торпедо», хотя еще месяц назад казалось, что у московского клуба ее никому не отнять.

Но в любом случае выигрыш получился эффектным — во многом, кстати, благодаря недавнему решению тренера ЦСКА Владимира Федотова перевести Ивана Облякова из средней линии на передний край, в тройку форвардов.

В этой роли талант Облякова, кажется, раскрывается по-новому, сверкая разными гранями и оттенками. В матче с «Химками» он открыл счет, ловко увернувшись в штрафной от оппонентов, хотя их было немало и расположились они вроде бы так, что мышь не проскочит. Затем Обляков показал себя замечательным ассистентом, выдав идеальный пас на выход Бактиёру Зайнутдинову. А во втором тайме он вполне мог добавить к голу и результативной передаче еще один забитый мяч, но попал в штангу.

Взяв довольно легкие три очка, ЦСКА очутился вплотную к идущему третьим «Спартаку», который накануне сыграл вничью — 3:3 — с «Динамо». Двух столичных грандов разделяет всего очко.

Алексей Доспехов