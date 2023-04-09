«Зенит» обыграл «Локомотив» в матче РПЛ

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» победили московский «Локомотив» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Москве на «РЖД Арене» встреча завершилась со счетом 1:2.

Голы забили: Глушенков (26) — Вендел (40), Погостнов (77, авт.).

В турнирной таблице «Зенит» с 54 очками занимает 1-е место. «Локомотив» с 25 очками располагается на 11-й позиции.

В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет с «Ростовом» 16 апреля. «Локомотив» в гостях встретится с «Оренбургом» 16 апреля.

Мария Федотова