ЦСКА обыграл «Химки» в матче РПЛ

Футболисты московского ЦСКА победили подмосковные «Химки» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Москве на «ВЭБ Арене» встреча завершилась со счетом 3:0.
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Голы забили: Обляков (33), Зайнутдинов (37), Карраскаль (61).
В турнирной таблице ЦСКА с 41 очком занимает четвертое место. «Химки» с 13 очками располагаются на 15-й позиции.
В следующем туре ЦСКА в гостях встретится с екатеринбургским «Уралом» 15 апреля. «Химки» на выезде сыграют с самарскими «Крыльями Советов» 15 апреля.