ЦСКА обыграл «Химки» в матче РПЛ

Футболисты московского ЦСКА победили подмосковные «Химки» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Москве на «ВЭБ Арене» встреча завершилась со счетом 3:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр матча ЦСКА—«Химки» Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Следующая фотография 1 / 6 Кадр матча ЦСКА—«Химки» Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Голы забили: Обляков (33), Зайнутдинов (37), Карраскаль (61).

В турнирной таблице ЦСКА с 41 очком занимает четвертое место. «Химки» с 13 очками располагаются на 15-й позиции.

В следующем туре ЦСКА в гостях встретится с екатеринбургским «Уралом» 15 апреля. «Химки» на выезде сыграют с самарскими «Крыльями Советов» 15 апреля.

Мария Федотова