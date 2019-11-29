Valve переходит на VR

На этой неделе американская видеоигровая компания Valve, владеющая самым популярным сервисом дистрибуции игр в мире Steam, прекратила производство Steam Controller — специализированных джойстиков, с помощью которых можно играть в те компьютерные игры, которые обычно не поддерживают геймпад. “Ъ” вспоминает прошлые технологические неудачи Valve и попытку компании реабилитироваться в виртуальной реальности с помощью игры Half-Life Alyx.

Steam Controller был выпущен в 2015 году вместе с так называемыми Steam Machines — проектом, призванным переместить компьютеры в гостиную. Это были были ПК в форме приставки, подключаемой к домашнему телевизору, преимущественно для игр.

Устройства были встречены довольно неоднозначно, а их цена была слишком высока по сравнению с консолями, чтобы привлечь покупателей. В результате в апреле 2018 года компания перестала продавать эти устройства. К джойстику также выдвигались претензии: расположение кнопок и трекпадов посчитали неудобным, а основной трекпад называли неспособным сымитировать настоящее движение мыши.

Еще одно устройство Valve под названием Steam Link было предназначено для стриминга на домашний телевизор игр со своего компьютера, однако и оно оказалось не успешным: Valve остановила производство Steam Link в ноябре 2018 года.

В июне 2019 года Valve вышла на рынок виртуальной реальности с устройством Valve Index. VR-рынок так и не взлетел, однако в этот раз Valve решила сменить тактику и на прошлой неделе представила первый масштабный эксклюзив Valve Index — игру Half-Life Alyx.

Valve получила известность, в первую очередь, как разработчик игр: серии Half-Life, Portal, Left 4 Dead, а также Counter-Strike сделали компании имя, однако она уже давно не производит прорывных хитов. Последняя попытка компании на этом поле — игра Artifact 2018 года, не сумела достичь уровня продаж предыдущих игр (по данным сервиса Steam Spy, примерно определяющего количество проданных копий в Steam, Artifact приобрели от 1 млн до 2 млн человек). В компании сосредоточены на развитии Counter-Strike и Dota 2, в том числе турниров по последней, которые ежегодно обрастают все большим призовым фондом.

Крупнейшим же технологическим вкладом компании остается сервис цифровой дистрибуции видеоигр Steam, однако и здесь не все гладко. Появился другой цифровой магазин Epic Game Store, который отдает издателям 88% выручки (вместо 70% — у Valve) и проводит агрессивную маркетинговую политику.

Microsoft потребовалось целое поколение консолей, чтобы понять, что без эксклюзивных игр игровую технику не продашь. Valve для этого также потребовался ряд неудач и запуск Epic Game Store.

Что в Epic хорошо понимали, так это необходимость эксклюзивов для своего магазина, и они пустились в черный пиар ради этого, породив по ходу несколько скандалов, крупнейшие из которых были связаны с временной эксклюзивностью игр Metro Exodus и Borderlands 3 для цифрового магазина Epic Game Store.

Теперь это осознали и в Valve: новый Half-Life Alyx будет эксклюзивом шлемов виртуальной реальности, а для владельцев VR-шлема Valve Index игра вообще будет бесплатной. По мнению зарубежных аналитиков, такое движение говорит не только о поддержке Valve своего устройства на рынке, но и в целом приверженности «виртуальной реальности», у устройств которой до сих пор не было так называемого killer app (в данном контексте игры, ради которой покупается консоль или устройство). Оправдает ли себя новая стратегия Valve, мы узнаем в марте 2020 года, когда Half-Life Alyx выйдет для устройств VR.

Евгений Федуненко