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Коммерсантъ FM
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Захарова обвинила Запад в попытке создать «образ жертвы» из обвиняемой в теракте в Петербурге

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что с момента убийства военкора Владлена Татарского в странах Запада не осудили теракт. По ее мнению, Запад пытается создать «образ жертвы» из обвиняемой в преступлении.

«За шесть дней, прошедших с момента взрыва в том питерском кафе, никто из западных "радетелей" за свободу СМИ и безопасность журналистов не выдавил из себя и слова осуждения этой запредельной по любым человеческим меркам жестокости, не выразил элементарного сострадания к потерпевшим. Зато морально деградировавшая подозреваемая вызывает у них куда большее сочувствие. На Западе из нее пытаются лепить образ жертвы»,— написала госпожа Захарова в Telegram. По ее словам, после теракта некоторые, «злорадно потирая руки», делали заявления, которые, как считает госпожа Захарова, можно «однозначно квалифицировать как публичное оправдание терроризма».

По версии следствия, 2 апреля Дарья Трепова принесла в кафе в Санкт-Петербурге статуэтку со взрывчаткой и передала ее военкору Владлену Татарскому. В результате взрыва господин Татарский погиб, 40 человек получили ранения.

О деле — в материале «Ъ» «Недолог суд Басманный».

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