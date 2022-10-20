Электроника подключается к рознице

Дистрибутор diHouse создал ООО «Дихаус ритейл». Компания уже работает в розничном секторе: ООО «Дихаус эком» продает электронику на маркетплейсах. Эксперты считают, что теперь дистрибутор может выйти в офлайн-розницу, чтобы не платить за продвижение брендов ритейлерам и увеличить прибыль. Но участники рынка допускают, что новая структура создана для обеспечения поставок электроники через параллельный импорт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

“Ъ” обнаружил в базе «СПАРК-Интерфакс», что один из крупнейших IT-дистрибуторов diHouse (ООО «Дихаус», входит в ГК «Ланит») 10 октября зарегистрировал ООО «Дихаус ритейл». Перед этим, 22 сентября, структура diHouse ООО «Дихаус эком» зарегистрировала новый домен ecom2you.ru, а 1 августа подала заявку на товарный знак Dimall.

diHouse специализируется на дистрибуции мобильных устройств, компьютеров, цифровых гаджетов и аксессуаров, а также создании фирменной розницы брендов. Компания была одним из основных поставщиков продукции Apple до официального ухода весной бренда с российского рынка. В портфеле дистрибутора также Xiaomi, Asus, Honor, Samsung, Black Shark, Maibenben, Satechi, 360. Выручка компании за 2021 год составила 93,2 млрд руб., чистая прибыль — 2,8 млрд.

В пресс-службе diHouse “Ъ” пояснили, что «Дихаус эком» создана для продвижения фирменных магазинов вендоров, которые работают с дистрибутором, на основных маркетплейсах: «Дистрибутор использует разные каналы продаж для оптовых и розничных покупателей, в том числе в последние годы успешно развивает направление электронной коммерции». Цели создания «Дихаус ритейл» в компании не раскрыли.

Скорее всего, diHouse решил сделать собственную фирменную сеть и полноценно выйти на розничный рынок, считает собеседник “Ъ” в сегменте продаж электроники: «После ухода ключевых вендоров (Apple, Samsung и др.) из России и закрытия их фирменной розницы, с одной стороны, у дистрибуторов нарушились цепочки поставок электроники, но с другой — освободилось место на рынке для новых ритейлеров». Дистрибутор, полагает собеседник “Ъ”, может поставлять как новые бренды, не представленные в России ранее, так и уже хорошо знакомые покупателям.

Выход дистрибутора на рынок розничных продаж — традиционная практика, у «Мерлиона», например, есть сеть «Ситилинк», отметил IT-эксперт Сергей Вильянов. Скорее всего, считает он, diHouse хочет создать своего ритейлера: «Иностранные бренды практически свернули маркетинговые программы в России, и дистрибуторам платить рознице за продвижение приходится из своего кармана». Розничные сети зарабатывают не столько на продажах, сколько на маркетинге брендов, поэтому собственная сеть позволит дистрибутору не платить за продвижение, пояснил Сергей Вильянов.

В связи с трансформацией розничного рынка направление D2C (direct to customer, прямые продажи) приобретает все большее значение, говорит управляющий партнер ГК «Марвел-F+ tech» Алексей Мельников: «Маркетплейсы (Ozon, "Яндекс Маркет", "Сбермаркет", Wildberries и т. д.) значительно изменяют традиционную розницу». По его словам, доля офлайн-розницы будет снижаться и выживут те, кто нащупает новые форматы работы с потребителем и найдет возможность дотянуться до розничного покупателя. Источник “Ъ” на рынке электроники отметил, что розничные игроки сейчас уже умеют сами делать то, чем раньше занимались только дистрибуторы,— находить продавцов за рубежом, закупать и привозить товар. Все это, отмечает собеседник, приводит к тому, что дистрибуторы начинают искать новые бизнес-модели.

В то же время источник “Ъ” на рынке онлайн-ритейла считает, что diHouse мог создать дочернюю структуру в первую очередь для того, чтобы ввозить товары по схеме параллельного импорта.

Анастасия Гаврилюк, Тимофей Корнев