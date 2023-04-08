Более 700 квартир в Петербурге передадут детям-сиротам в 2023 году

В 2023 году в Петербурге планируют обеспечить жильем около 700 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом 8 апреля сообщили в пресс-службе Смольного.

«В этом году планируем выделить таким детям более 700 квартир. Даны поручения, чтобы квартиры оснащались необходимым, чтобы можно было прийти и жить в них. И сегодня эти поручения уже выполняются»,— добавил губернатор Александр Беглов.

Как отметили в пресс-службе, квартиры уже готовят к заселению. Согласно городскому законодательству, все дети, оставшиеся без родителей, имеют право на получение жилья. В текущем году им выделят 731 квартиру. При этом в 2022 году на эти цели было отдано 677 квартир.

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