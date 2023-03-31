За счет бюджета Петербурга для детей-сирот и льготников купят квартиры на 11,6 млрд рублей в 2023 году

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга с начала 2023 года подписал с застройщиками около 30 контрактов на закупку квартир в строящихся домах общей стоимостью более 3 млрд руб. Больше всего на таких сделках заработать удалось «Группе ЛСР» –– около 1,2 млрд руб., пишет «Деловой Петербург».

По данным КИО, всего.в 2023 году за счет бюджетных средств приобретут квартиры для детей–сирот и льготных категорий граждан на 11,6 млрд руб. Для сравнения, в 2021 году ведомство заключило контракты на покупку 798 квартир за 5,5 млрд руб. Недвижимость должны передать до конца 2023 года. Также в 2022 году Смольный приобрел еще 2 168 квартир, которые передадут не позднее июня 2025 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что более половины петербуржцев мечтают жить в элитной новостройке.

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