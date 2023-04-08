Член Палаты представителей: США могут отправить армию на Тайвань при вторжении на остров Китая

Конгресс США может поддержать отправку войск на остров Тайвань, если туда вторгнется армия Китая. Об этом сообщил председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jacquelyn Martin, File / AP Фото: Jacquelyn Martin, File / AP

«Я думаю, что если Китай вторгнется на Тайвань, а я думаю, что это произойдет, американский народ поддержит отправку войск, и Конгресс последует его примеру»,— сказал Майко Маккол в интервью телеканалу Fox News.

Ранее сегодня агентство Reuters со ссылкой на Минобороны Тайваня сообщило, что 71 китайский самолет и девять китайских кораблей пересекли срединную линию в Тайваньском проливе (границу между материковым Китаем и Тайванем, установленную договором 1954 года) в рамках военных учений. C 8 апреля китайская армия проводит трехдневные военные учения в акватории Тайваня в качестве «предостережения сепаратистским силам».

Учения начались после международной поездки главы тайваньской администрации Цай Инвэнь, которая транзитом остановилась в США и встретилась со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти. После этого Китай также ввел санкции против Института Гудзона и Библиотеки Рональда Рейгана в США, которые предоставили площадки для визита Цай Инвэнь.

Подробнее о визите — в материале «Ъ» «Визитная красная карточка».

Анастасия Ларина