Китай начал учения у Тайваня в качестве «предостережения сепаратистским силам»

Китайская армия приступила к трехдневным военным учениям в акватории у острова Тайвань. Пекин объяснил это «предостережением сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня, и сговору внешних сил».
«Это необходимые действия для защиты национального суверенитета и территориальной целостности»,— говорится в заявлении китайских военных (цитата по Reuters).
Минобороны Тайваня заявило, что следит за ситуацией, сохраняет высокую степень бдительности и при будет реагировать «надлежащим образом» для защиты безопасности острова.
Учения проводятся на фоне состоявшейся международной поездки главы тайваньской администрации Цай Инвэнь, которая транзитом находилась в США. Она встретилась со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти. Китай в ответ ввел санкции против американских Института Гудзона и Библиотеки Рональда Рейгана, которые предоставили площадки для визита.
Подробнее о визите — в материале «Ъ» «Визитная красная карточка».