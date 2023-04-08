Игры перестраивают ассортимент

В российских магазинах заканчивается настольная игра «Монополия». Как выяснили в РБК, ее классической версии нет ни в «Мосигре», ни в Hobby Games. Единичные экземпляры остались лишь в «Детском мире» и у частных продавцов на Wildberries и Ozon. Причина дефицита — уход из России правообладателя «Монополии», американского производителя детских товаров Hasbro.

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В марте продукция компании попала в список товаров, разрешенных для параллельного импорта. Но рынку настольных игр такая мера вряд ли поможет, говорит гендиректор издательства «Стиль жизни» и сооснователь сети магазинов «Игровед» Александр Пешков:

«Поставщики-реселлеры, которые продают нам "Монополию", отдают нам запасы со складов. Есть разные версии игры, они тоже могут компенсировать продажи. Какие-то франшизные версии производила даже не сама Hasbro, а партнеры, которые их завозят. Даже если Hasbro решит полностью уйти с российского рынка и выведет из продажи оригинальную версию, клонов, к сожалению, полно. Доля ее продаж в нашей рознице не очень большая в штуках и в деньгах, а маржинальность еще меньше. Нам интереснее продавать более продвинутые игры, тем более собственные.

Однако "Монополия", скорее, маркер товарной категории. Клиенты приходят, спрашивают, есть ли эта игра. Но мы предлагаем другие, и уходят они уже, забыв про "Монополию". Из остальных популярны Scrabble, Uno, какие-нибудь "Колонизаторы", "Каркассон". Сами по себе западные компании не представлены на российском рынке. У кого-то контракты отозваны, заморожены. Товар перестал поступать. Но вариантов много, дефицита нет.

Настольные игры могут внезапно кончиться из-за проблем с компонентами. Картон, из которого делают коробки, поля, отечественный. Материал для карт можно привести из Китая. А вот тонкая этикеточная бумага для покрытия коробок, ее в основном делают в Европе. Эта бумага — санкционный товар. Проблемы возникают и с оплатой любых импортных игр.

На самом деле, мы возим нелокализованные игры, особенно для геймеров. Обсуждали заказ игры из класса шахмат с одной немецкой компанией, мы когда-то были их дистрибуторами в России. Продажи их товара были слабыми, но ценители до сих пор про них спрашивают. Цена в магазине на эту игру будет очень высокой, локализовывать их бессмысленно, но уверен, что мы найдем пять раз по 200 человек в России, которые захотят купить именно эту игру.

Доля импортных игр сокращается, сейчас на полках произведенные в РФ. Неважно, кто автор изначально, важно, чтобы мы имели бы права. Поэтому наш портфель пострадал, но нельзя сказать, что значительно. У нас есть свое производство, оно расширялось с прицелом и на экспорт. Но тема экспорта уже неактуальна, а для российского рынка все это пригодилось. Большая часть контрактов сохранилась. Более того, мы довольно много подписали новых договоров — европейских и американских.

Какой динамики мы ожидаем от спроса до конца года? Рубль ослаб, это уже оказывает давление, потому что импортных игр по-прежнему много. Есть права, которые номинированы в валюте, и, в конце концов, материалы, поэтому цены, скорее всего, опять пойдут вверх. Но хуже не будет, надеемся, отработаем 2023 год не хуже прошлого».

Помимо Hasbro, поставки настольных игр в Россию прекратила американская Mattel — владелец игры Scrabble. Крупные западные кино- и видеоигровые студии, такие как Marvel, также отозвали у местных издательств права на использование своих брендов. Из-за этого выход некоторых игр в 2022 году был сорван, говорит маркетинг-директор магазинов «Мосигра» и холдинга Hobby World Наталья Супрунюк:

«Покупок на сумму более 5 тыс. руб. стало несколько больше. Но в основном это 2-3 тыс. руб. Во-первых, вышло много более дорогих новинок. Увеличилось количество заинтересованных в играх людей. Это сегмент, как мы называем, игр для "настольщиков", которые понимают, чего хотят. Но это не влияет на картину в целом.

У нас всегда пользовались популярностью семейные игры и для вечеринок. Определенный успех по итогам года имела игра "Мачи Коро" — семейная экономическая игра, и "Взрывные котята" — более забавная, для вечеринок. Сложности были только с поставками. Пришлось быстро переходить на доступные источники. Мы сосредоточились на российском производстве и закупке китайских комплектующих. Даже те новинки, которые не удалось выпустить, пришлось заменить, и мы запустили другие настольные игры».

Как отмечают представители индустрии, замедление роста рынка в 2022 году объясняется и эффектом «высокой базы» — в пандемию продажи настольных игр пережили бум. Средняя стоимость наборов в прошлом году выросла на 10-15%. До конца года настольные игры могут снова подорожать на фоне ослабления рубля.

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Елизавета Скобцова