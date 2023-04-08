Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Игры перестраивают ассортимент

Есть ли дефицит импортных настолок в столичных магазинах

В российских магазинах заканчивается настольная игра «Монополия». Как выяснили в РБК, ее классической версии нет ни в «Мосигре», ни в Hobby Games. Единичные экземпляры остались лишь в «Детском мире» и у частных продавцов на Wildberries и Ozon. Причина дефицита — уход из России правообладателя «Монополии», американского производителя детских товаров Hasbro.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В марте продукция компании попала в список товаров, разрешенных для параллельного импорта. Но рынку настольных игр такая мера вряд ли поможет, говорит гендиректор издательства «Стиль жизни» и сооснователь сети магазинов «Игровед» Александр Пешков:

Почему российские геймеры стали меньше играть на консолях

«Поставщики-реселлеры, которые продают нам "Монополию", отдают нам запасы со складов. Есть разные версии игры, они тоже могут компенсировать продажи. Какие-то франшизные версии производила даже не сама Hasbro, а партнеры, которые их завозят. Даже если Hasbro решит полностью уйти с российского рынка и выведет из продажи оригинальную версию, клонов, к сожалению, полно. Доля ее продаж в нашей рознице не очень большая в штуках и в деньгах, а маржинальность еще меньше. Нам интереснее продавать более продвинутые игры, тем более собственные.

Однако "Монополия", скорее, маркер товарной категории. Клиенты приходят, спрашивают, есть ли эта игра. Но мы предлагаем другие, и уходят они уже, забыв про "Монополию". Из остальных популярны Scrabble, Uno, какие-нибудь "Колонизаторы", "Каркассон". Сами по себе западные компании не представлены на российском рынке. У кого-то контракты отозваны, заморожены. Товар перестал поступать. Но вариантов много, дефицита нет.

Настольные игры могут внезапно кончиться из-за проблем с компонентами. Картон, из которого делают коробки, поля, отечественный. Материал для карт можно привести из Китая. А вот тонкая этикеточная бумага для покрытия коробок, ее в основном делают в Европе. Эта бумага — санкционный товар. Проблемы возникают и с оплатой любых импортных игр.

На самом деле, мы возим нелокализованные игры, особенно для геймеров. Обсуждали заказ игры из класса шахмат с одной немецкой компанией, мы когда-то были их дистрибуторами в России. Продажи их товара были слабыми, но ценители до сих пор про них спрашивают. Цена в магазине на эту игру будет очень высокой, локализовывать их бессмысленно, но уверен, что мы найдем пять раз по 200 человек в России, которые захотят купить именно эту игру.

Как настольные игры осваивают краудфандинг

Как настольные игры осваивают краудфандинг

Доля импортных игр сокращается, сейчас на полках произведенные в РФ. Неважно, кто автор изначально, важно, чтобы мы имели бы права. Поэтому наш портфель пострадал, но нельзя сказать, что значительно. У нас есть свое производство, оно расширялось с прицелом и на экспорт. Но тема экспорта уже неактуальна, а для российского рынка все это пригодилось. Большая часть контрактов сохранилась. Более того, мы довольно много подписали новых договоров — европейских и американских.

Какой динамики мы ожидаем от спроса до конца года? Рубль ослаб, это уже оказывает давление, потому что импортных игр по-прежнему много. Есть права, которые номинированы в валюте, и, в конце концов, материалы, поэтому цены, скорее всего, опять пойдут вверх. Но хуже не будет, надеемся, отработаем 2023 год не хуже прошлого».

Помимо Hasbro, поставки настольных игр в Россию прекратила американская Mattel — владелец игры Scrabble. Крупные западные кино- и видеоигровые студии, такие как Marvel, также отозвали у местных издательств права на использование своих брендов. Из-за этого выход некоторых игр в 2022 году был сорван, говорит маркетинг-директор магазинов «Мосигра» и холдинга Hobby World Наталья Супрунюк:

«Покупок на сумму более 5 тыс. руб. стало несколько больше. Но в основном это 2-3 тыс. руб. Во-первых, вышло много более дорогих новинок. Увеличилось количество заинтересованных в играх людей. Это сегмент, как мы называем, игр для "настольщиков", которые понимают, чего хотят. Но это не влияет на картину в целом.

У нас всегда пользовались популярностью семейные игры и для вечеринок. Определенный успех по итогам года имела игра "Мачи Коро" — семейная экономическая игра, и "Взрывные котята" — более забавная, для вечеринок. Сложности были только с поставками. Пришлось быстро переходить на доступные источники. Мы сосредоточились на российском производстве и закупке китайских комплектующих. Даже те новинки, которые не удалось выпустить, пришлось заменить, и мы запустили другие настольные игры».

РБК: в магазинах России заканчивается «Монополия»

Читать далее

Как отмечают представители индустрии, замедление роста рынка в 2022 году объясняется и эффектом «высокой базы» — в пандемию продажи настольных игр пережили бум. Средняя стоимость наборов в прошлом году выросла на 10-15%. До конца года настольные игры могут снова подорожать на фоне ослабления рубля.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Елизавета Скобцова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...