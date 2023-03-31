Российские геймеры стали меньше играть на консолях и больше на мобильных устройствах

В 2022 году доля российских геймеров, играющих в видеоигры на консолях, сократилась до 17% — это на десять процентных пунктов меньше, чем было в 2021 году. Одновременно выросло число людей, играющих в игры с мобильных устройств,— с 81% до 85%. Среди женщин мобильные игры набирают особую популярность, их доля за прошлый год выросла с 42% до 45%. Об этом сообщается в исследовании VK Play, которое есть в распоряжении «Ъ».

Самыми популярными для мобильных устройств являются головоломки, виртуальные настольные и гоночные игры, а также шутеры. Не входят в топ игр для мобильных устройств симуляторы, экшены и стратегии. На консолях геймеры чаще всего играют в гонки, файтинги и шутеры, а менее интересны аудитории игры на выживание, хорроры и карточные игры. Среди консольных игроков 65% мужчин и 35% — женщин, самая многочисленная возрастная группа — от 25 до 34 лет (39%). Доля игроков на ПК осталась примерно такой же — 63%, однако число женщин выросло с 34% до 40%. Среди компьютерных игроков популярны шутеры, гонки и экшен-игры. Хорроры и игры на выживание также теряют интерес у компьютерной аудитории.

Евгений Федуненко