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Коммерсантъ FM
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РБК: в магазинах России заканчивается «Монополия»

В российских магазинах товаров для хобби и развлечений столкнулись с дефицитом настольной игры «Монополия», сообщил РБК. Американский производитель игры Hasbro ушел из России в 2022 году.

В связи с уходом компании «Монополии» нет в розничных точках сети «Мосигра» и в магазинах Hobby Games. По информации РБК, в «Детском мире» в продаже имеются игры, оставшиеся с 2022 года. Также «Монополию» пока можно приобрести на маркетплейсах Ozon и Wildberries.

В тематических магазинах, пишет РБК, столкнулись с дефицитом карточной игры Uno и игры «Скрабл» американской компании Mattel. Она также ушла из России в марте 2022 года. Некоторые товары Hasbro, в частности «Дженга» и «Твистер», остаются в продаже.

В марте 2022 года Минпромторг включил товары от Hasbro и Mattel в список параллельного импорта. Однако, как сообщили РБК в пресс-службе «Детского мира», этот механизм не позволяет поставлять в Россию игры, поскольку они требуют перевода.

Лусине Баласян

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