Погибшего в Петербурге военкора Татарского похоронят в субботу в Москве

Военкора Максима Фомина (Владлена Татарского), погибшего в результате взрыва в кафе на Университетской набережной, похоронят 8 апреля на Троекуровом кладбище. Там же пройдет прощание, следует из личного Telegram-канала Татарского.

По версии следствия, 2 апреля Дарья Трепова принесла в кафе в Санкт-Петербурге статуэтку со взрывчаткой и передала ее военкору Владлену Татарскому. В результате взрыва Татарский погиб, 40 человек получили ранения. Басманный суд Москвы отправил 4 апреля Дарью Трепову в СИЗО на два месяца.

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