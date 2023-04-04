Военкора Владлена Татарского посмертно зачислили в ряды ЧВК «Вагнер»

Предприниматель и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин посмертно зачислил Максима Фомина (Владлена Татарского) в ряды частной военной компании. Об этом 4 апреля сообщили в пресс-службе бизнесмена.

В соответствующем документе указывается, что по решению совета командиров Татарский со 2 апреля 2023 года зачислен бойцом в ЧВК «Вагнер». В сообщении отмечается, что в компании учтут мнение близких военкора. Родственники Татарского смогут получить компенсации и прочие выплаты, которые предусмотрены для погибших военнослужащих ЧВК. Документ подписал основатель организации Евгений Пригожин, командир Дмитрий Уткин и директор «Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» Андрей Трошев.

Взрыв кафе Street Food Bar №1 на Университетской набережной прогремел вечером 2 апреля во время встречи читателей с военным корреспондентом Владленом Татарским. Сам он погиб на месте. Владимир Путин посмертно наградил военкора орденом Мужества.

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