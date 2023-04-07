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Коммерсантъ FM
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Китай ввел санкции против американских организаций из-за визита президента Тайваня

МИД Китая ввел санкции против американских института Гудзона и Библиотеки Рональда Рейгана из-за нарушения принципа «одного Китая» во время транзитного визита президента Тайваня Цай Инвэнь в США. Об этом сообщила пресс-служба МИД Китая.

Китай также ввел санкции против председателя правления Гудзоновского института Сары Мэй Стерн и его директора Джона Уолтерса, экс-главы Фонда имени президента Рональда Рейгана Джона Хойбуша и его исполнительного директора Джоанны Дрейк. Им будет запрещено посещение Китая, а активы в стране будут заморожены.

Как сказано в пресс-релизе, Гудзоновский институт и Библиотека Рональда Рейгана «предоставили площадку для сепаратистских мероприятий» Цай Инвэнь, что нанесло урон суверенитету и территориальной целостности Китая. По мнению МИД, это проведение мероприятий с участием Цай Инвэнь в этих местах нарушило принцип «одного Китая».

«Американская сторона не обращает внимание на неоднократные представления и протесты Китая, настояв на получении разрешения для "транзитов" главы региона Тайвань Цай Инвэнь 29-31 марта и 4-6 апреля через США для участия в политических мероприятиях»,— сказано в заявлении.

5 апреля Цай Инвэнь, находясь в США транзитом, встретилась со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти. МИД Китай выразил протест против их разговора и обещла принять ответные меры.

Подробнее — в материале «Ъ» «Визитная красная карточка».

Олеся Павленко

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