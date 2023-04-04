Путин: все понимаем, санкции — это надолго

Санкции против России введены надолго, поэтому необходимо заниматься импортозамещением, считает президент Владимир Путин. Он рассчитывает, что это поможет добиться «суверенного развития страны». Об этом президент рассказал во время заседания президиума Госсовета.

«Хочу здесь отметить, что все мы понимаем: санкции, конечно, надолго, поэтому наряду с первоочередными мерами замещения импортных технологий и продуктов здесь нужны средне- и долгосрочные преобразования, направленные на стратегические цели именно суверенного развития страны»,— сказал господин Путин.

Евросоюз (ЕС) ввел против России уже десять пакетов санкций в связи с ее военной операции на Украине, также ограничения ввели в том числе Великобритания, Канада и США. Сейчас ЕС обсуждает 11-й пакет санкций, он будет направлен на борьбу с обходом действующих ограничений, говорили в Еврокомиссии. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в конце марта заявил, что Европа начинает уставать от введения антироссийских санкций.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер