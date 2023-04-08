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Коммерсантъ FM
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Блинкен: РФ должна дойти до момента, когда она будет готова к конструктивным переговорам

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Россия должна дойти до состояния, когда она будет готова к «конструктивным переговорам». Так он ответил на вопрос журналистов медиагруппы Funke о возможности мирных переговоров между Москвой и Киевом.

«Россия должна дойти до того момента, когда она будет готова вступить в конструктивные переговоры»,— сказал господин Блинкен (перевод ТАСС). По его мнению, целью переговоров должен быть «справедливый и прочный мир».

Госсекретарь США понимает, что идея прекращения огня для некоторых может быть «заманчивой». «Но, если это равносильно фактической ратификации захвата Россией значительной украинской территории, это не будет справедливым и прочным миром»,— считает он. Глава Госдепа предполагает, что в случае такого соглашения «Россия могла бы перегруппировать свои войска и снова атаковать через некоторое время».

Российско-украинские переговоры были приостановлены весной 2022 года. Последняя очная встреча делегаций состоялась в Стамбуле 29 марта. После присоединения Россией Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в конце сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил об отказе от переговоров с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин. Впоследствии он допускал переговоры с рядом условий, в том числе по выводу российских войск. Господин Путин заявлял о готовности Москвы к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине «с учетом сложившихся геополитических реалий».

Как в мире восприняли инициативу Китая по мирному урегулированию — в материале «Ъ» «Под Америку подложили китайский мир».

Леонид Уварчев

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