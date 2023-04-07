Райффайзенбанк подтвердил отказ от одного из архивных зарплатных тарифов

Райффайзенбанк объявил о закрытии с 10 апреля одного архивного пакета услуг, оформлять зарплатные карты он продолжит. О том, что банк отказывается от подключения новых пакетов услуг «Зарплатный», сообщали РБК и ТАСС.

«Райффайзенбанк не прекращает оформлять зарплатные карты и подключать клиентов на зарплатные проекты, закрывает лишь один пакет услуг, который не актуальный»,— прокомментировал «РИА Новости» представитель Райффайзенбанка.

«Ранее подключенные пакеты услуг "Зарплатный" будут обслуживаться как обычно до истечения срока действия карт»,— сообщал до этого ТАСС. «Зарплатный» предлагал опцию бесплатного обслуживания, отмечал РБК. С 10 апреля прекращается подключение новых пакетов услуг «Зарплатный», ранее подключенные пакеты будут обслуживаться до истечения срока действия карт, подтвердили в Райффайзенбанке.

АО «Райффайзен Банк» является дочерним предприятием международной группы Raiffeisen Bank International (RBI). Сейчас АО действует как самостоятельное юридическое лицо. В марте 2022 года в российской «дочке» сообщили, что, несмотря на действия RBI, организация продолжит работу в РФ.

Тогда RBI заявила, что рассматривает несколько вариантов будущего для своей «дочки» в России АО «Райффайзен Банк», в том числе «тщательно продуманный выход» из нее.

Ранее на фоне российской военной операции о сворачивании деятельности в России объявили некоторые иностранные банки, например немецкие Commerzbank и Deutsche Bank и американские JP Morgan Chase и Goldman Sachs Group.

О планах RBI читайте в публикации «Ъ FM» «Райффайзенбанк ищет выход».

Мария Федотова