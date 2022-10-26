Свидетель в системе не значится

Как стало известно “Ъ”, из колонии выбыл осужденный за убийство Никита Мацнев, являющийся основным свидетелем обвинения в уголовном деле Николая Кондрата — сына бывших заместителя генпрокурора и судьи. Мособлсуд намеревался этапировать господина Мацнева, чтобы допросить его, однако сделать этого не смог. Из ответа руководства ИК-5, где отбывал наказание свидетель, выходило, что в ней заключенного больше нет, а из ответа ФСИН — что в учреждениях уголовно-исполнительной системы РФ он больше «не содержится». Представители господина Кондрата полагают, что осужденный участвует в специальной военной операции.

Неожиданная проблема, по данным “Ъ”, возникла у Московского областного суда, в котором с начала этого года идет процесс над Григорием Воскресенским и Николаем Кондратом — сыном бывшего замгенпрокурора Ивана Кондрата и экс-судьи Московского арбитражного суда Елены Кондрат.

Основным свидетелем обвинения в этом процессе является Никита Мацнев, который был осужден в 2021 году на восемь с половиной лет за убийство водителя Кондрата-младшего — Кирилла Игитханяна.

После своего задержания Мацнев заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой, в рамках которого дал развернутые признательные показания, в которых подробно рассказал о деталях подготовки и совершении им преступления. Также задержанный рассказал и о роли в убийстве обоих подсудимых, назвав Кондрата-младшего заказчиком преступления, а Воскресенского — сообщником, который помогал ему прятать труп жертвы. Помимо этого, Мацнев рассказал следователям СКР о слежке и подготовке им убийства судьи Елены Махалкиной и еще двух бизнесменов, организатором которых также якобы был Кондрат-младший.

Защита подсудимых, считая, что эти показания являются оговором и даны под давлением, просила Мосгорсуд допросить основного свидетеля. Судья Наталья Валикова, ведущая процесс, вынесла постановление об этапировании Мацнева из ИК-5, расположенной в Скопинском районе Рязанской области, в связи «с необходимостью его допроса по настоящему уголовному делу». Как следует из судебного документа, осужденного должны были разместить в зеленоградском СИЗО, откуда его планировалось доставить на судебное заседание. Однако этого не произошло.

Недавно полученный облсудом короткий ответ из рязанской колонии был озаглавлен «Об убытии Мацнева Н. А.».

Однако в тексте своего ответа руководство ИК не стало раскрывать нынешнее местопребывание осужденного, отметив, что эти данные представляют собой информацию, доступ к которой ограничен даже для суда.

На заседании 24 октября Мособлсуд планировал допросить Никиту Мацнева в режиме видео-конференц-связи, но из этого ничего не вышло. Зато суд довел до сторон ответ начальника управления исполнения приговоров и специального учета ФСИН России генерал-майора Игоря Вединяпина, датированный 21 октября. Согласно ему, господин Мацнев «в настоящее время в учреждениях уголовно-исполнительной системы РФ не содержится». Однако предоставить суду информацию о местонахождении осужденного генерал-майор отказался.

Отец обвиняемого, бывший заместитель генерального прокурора Иван Кондрат полагает, что если Мацнева ни в одной колонии нет, то он, очевидно, находится в Донбассе, «куда осужденные попадают сейчас в составе ЧВК». При этом господин Кондрат обратил внимание на сообщение, размещенное на странице Instagram (принадлежит Meta — признана экстремистской организацией и запрещена в России) осужденного, в котором говорится: «Через 20 дней, ориентировочно, я окажусь на войне».

Как ранее сообщал “Ъ”, бывший студент юрфака МГУ Николай Кондрат обвиняется СКР в организации убийства по найму (ст. 105 УК), организации приготовления к убийству двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК), а также похищении паспорта (ст. 325 УК) и умышленном уничтожении чужого имущества (ст. 167 УК), его подельник Григорий Воскресенский — в пособничестве в убийстве (ст. 33, ст. 105 УК).

По версии следствия, осенью 2020 года Николай Кондрат заказал убийство своего личного водителя Кирилла Игитханяна. Тот во время проверки на Кутузовском проспекте автомобиля показал сотрудникам ДПС и ФСБ удостоверение сотрудника СКР, которое вызвало подозрение у проверяющих. Водитель и находившийся в машине Николай Кондрат были доставлены в отделение полиции, где был оформлен протокол. А вскоре, уверено обвинение, опасаясь, что водитель во время начавшейся проверки «расколется» и расскажет компрометирующую его информацию, Кондрат-младший решил его убить. Исполнителем согласился стать его знакомый Никита Мацнев, которому заказчик, согласно материалам дела, передал нож и пообещал заплатить $10 тыс. и 300 тыс. руб. после выполнения задания.

Затем Николай Кондрат сообщил своему водителю, что его разыскивает полиция, и посоветовал уехать из Москвы, используя чужие документы, которые передаст Никита Мацнев. Во время их встречи возле подмосковной деревни Двуглинково водителя закололи ножом. Григорий Воскресенский, уверено обвинение, вначале подвез исполнителя до места встречи, а затем помогал ему прятать труп в лесу, рассчитывая получить за это 80 тыс. руб. Автомобиль Infinity, на котором приехал Кирилл Игитханян, убийца забрал себе.

Также обвинение настаивает, что Николай Кондрат планировал убийство судьи арбитражного суда Елены Махалкиной, считая, что она является источником проблем для его матери, судьи Елены Кондрат. Она обвиняется в посредничестве в передаче взятки в сумме $50 тыс., и основным свидетелем и заявителем по делу выступает судья Махалкина. А еще два убийства, подготовка которых также инкриминирована Николаю Кондрату, по версии следствия, были связаны с личными конфликтами фигуранта. Подсудимые вину не признают, а их защита настаивает на непричастности своих клиентов к этим преступлениям.

Владислав Трифонов