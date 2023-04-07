«Ничего с Турцией не понятно»

Перед началом переговоров президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спросил у главы МИД России Сергея Лаврова, как у него дела. Министр ответил, что все в порядке. Лавров находится в Анкаре с рабочим визитом. Ранее на пресс-конференции с коллегой Мевлютом Чавушоглу он высказывал претензии к зерновой сделке и комментировал возможность переговоров России, Украины и Запада. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что главный вопрос для Кремля — исход предстоящих в Турции президентских выборов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Турция живет в ожидании, возможно, эпохальных президентских выборов. Для России будет очень большой проблемой, если нынешний лидер Реджеп Тайип Эрдоган проиграет и лишится должности. Более того, даже если голосование закончится для него успешно, но избирателям другого кандидата вдруг покажется, что победа одержана, скажем так, не очень честно, обстановка в стране рискует обостриться.

Последствия всего этого могут быть непредсказуемыми и даже трагическими. Уровень жизни в государстве находится не на самом высоком уровне, что подтверждают цифры. Например, инфляция в республике в феврале замедлилась и составила — внимание — 50,5% в годовом исчислении. В России нечто похоже наблюдалось исключительно в 90-е.

Тем временем президент активно занимается возрождением турецкого влияния в глобальном мире. И все могло бы в принципе сыграть ему на руку и поддержать рейтинг, если бы не разрушительное землетрясение. В результате многое вскрылось, в том числе и провалы в госуправлении. Народ от всего этого, понятно, не в восторге.

К чему такая большая преамбула? России нужно понимать, чего ждать. Для этого, скорее всего, Сергей Лавров и приехал — лично все выяснить и сделать необходимые выводы. Реджеп Тайип Эрдоган при всех его недостатках не то чтобы прямо свой, но знаешь, чего от него ждать. А вот если он проиграет, тогда все может быть намного хуже. Но главное — не будет ясности, а это совсем плохо.

Как бы то ни было, российский министр иностранных дел на пресс-конференции с коллегой Мевлютом Чавушоглу высказывал претензии к зерновой сделке. Также он рассуждал на тему переговоров с Украиной и Западом, которые теоретически могут состояться, но при ряде условий. В принципе на этом все.

Что касается главы МИД Турции, он всячески хвалил шефа: весь мир ему завидует, он такой один — самый способный и лучший. Таким образом, дело ясное, что дело темное. Ничего с Турцией не понятно. А страна эта, между прочим, — член НАТО. К вопросу о зерновой сделке — Анкара является ее гарантом. И тот же Эрдоган давал понять, мол, не хотите участвовать — воля ваша, продолжим как-нибудь сами, без вас.

И что-то совсем ничего не слышно про газовый хаб, как будто нет этой темы. Иной скажет: Турция тоже зависит от России — это же для нее огромный рынок, туристы и так далее. Ну так и Европа должна была замерзнуть без российского топлива, но, как мы видим, устояла и никуда не клонится. Сейчас время такое, что приходится выбирать, с кем ты.

Впрочем, Эрдоган подтверждает: Россия для него — важный партнер, Лаврова принимают на высшем уровне. Желают видеть и Владимира Путина. Да и новый президент, если власть сменится, наверное, будет заинтересован продолжать сотрудничество. Вот в том-то и дело, что слишком много всяких «если». Нет нынче былой стабильности. Не знаешь, откуда ждать подвоха. Сегодня ты партнер, а завтра — враг и предатель. И с этим придется жить дальше.

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