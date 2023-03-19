Догнать и перегнать Эрдогана

В Турции в воскресенье начался прием заявлений о выдвижении кандидатов в президенты на выборах 14 мая, в один день с которыми в стране пройдут парламентские выборы. Избирательная гонка 2023 года станет самой драматичной за последние десятилетия. Объединившая в «Народный альянс» шесть партий оппозиция выдвинула против действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана единого кандидата — лидера Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу. Демонстрируя решимость прервать эпоху «непотопляемого» Эрдогана, оппозиция идет на выборы командой политиков, обещающих радикально изменить курс страны, сделав своим приоритетом укрепление связей с НАТО и ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В случае победы на президентских выборах лидер оппозиционных сил Кемаль Кылычдароглу намерен возобновить переговоры о вступлении Турции в Евросоюз и нормализовать отношения с НАТО

Фото: Alp Eren Kaya / Republican People's Party / Reuters В случае победы на президентских выборах лидер оппозиционных сил Кемаль Кылычдароглу намерен возобновить переговоры о вступлении Турции в Евросоюз и нормализовать отношения с НАТО

Фото: Alp Eren Kaya / Republican People's Party / Reuters

Выборы на руинах

Прием заявлений на участие в президентских выборах продлится до 23 марта. Спустя неделю, 31 марта, правительственный вестник Resmi Gazete обнародует официальный список кандидатов, после чего они смогут приступить к предвыборной агитации. За день до выборов, 13 мая, будет объявлен «режим тишины». Если первый тур не выявит победителя, который должен набрать более 50% голосов, 28 мая будет проведен второй тур.

Изначально предполагалось, что выборы пройдут 18 июня, однако 10 марта добивающийся переизбрания президент Реджеп Тайип Эрдоган постановил провести голосование более чем на месяц раньше. Решение форсировать голосование было принято несмотря на то, что в начале февраля Турция пережила сокрушительные землетрясения, унесшие жизни более чем 48 тыс. человек, в связи с чем проведение голосования в ряде районов юго-востока будет проходить в экстремальных условиях.

Исход голосования во многом предопределит то, какую оценку действиям властей по ликвидации последствий катастрофы вынесут избиратели.

Одновременно с президентскими в Турции пройдут парламентские выборы. Политические партии или союзы, которые примут участие в парламентских выборах, должны будут представить списки своих кандидатов в ЦИК к концу дня 24 марта.

Все для победы над президентом

Главным соперником Реджепа Тайипа Эрдогана на предыдущих выборах 24 июня 2018 года, принесших ему победу уже в первом туре (действующий президент тогда набрал 52,6% голосов), был представитель оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже, который позже из нее вышел и создал свою партию «Мемлекет». Спустя пять лет Мухаррем Индже снова намерен бороться за кресло президента, однако на этот раз основным соперником «непотопляемого» Реджепа Тайипа Эрдогана будет не он.

Объединившаяся в «Народный альянс» из шести партий оппозиция выдвинула своим единым кандидатом на президентских выборах 2023 года лидера Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу.

По сравнению с выборами 2018 года задача переизбрания Реджепа Тайипа Эрдогана, претендующего на третий пятилетний срок, сегодня выглядит гораздо более сложной не только потому, что голосование будет проходить после трагедии, позволившей оппозиции задать ряд острых вопросов властям.

Предстоящие выборы станут больше чем поединком двух политиков и персоналий. В одной связке с единым кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу идут оппозиционные мэры Анкары и Стамбула Мансур Яваш и Экрем Имамоглу, готовые в случае его победы занять должности вице-президентов.

Изначально оппозиция рассматривала сценарий, при котором Мансур Яваш и Экрем Имамоглу пойдут на выборы самостоятельно,— такое предложение выдвинула входящая в «Народный альянс» Хорошая партия. Однако затем оппозиция решила не дробить свой электорат, а включить мэров двух ведущих городов в команду Кемаля Кылычдароглу, с тем чтобы в случае его прихода к власти они стали вице-президентами.

Вопрос о том, должны ли будут мэры уйти со своих постов в случае победы кандидата от оппозиции, остается открытым. В оппозиции рассматривают сценарий, при котором до марта 2024 года Мансур Яваш и Экрем Имамоглу смогут совмещать работу вице-президентов и мэров, чтобы не отдавать посты градоначальников представителям Партии справедливости и развития президента Эрдогана.

Несмотря на то что предвыборная гонка еще не стартовала, уже появились опросы, согласно которым кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу опережает по популярности президента Эрдогана.

Так, по данным опроса исследовательского центра MAK Research, отвечая на вопрос: «За кого вы будете голосовать на президентских выборах?» — 47% респондентов назвали имя Кемаля Кылычдароглу, Реджепа Тайипа Эрдогана готовы поддержать 42%.

Согласно исследованию компании ORC, отрыв оппозиционного кандидата и вовсе составляет 13%.

Однако в партии власти говорят о массированной информационной атаке, которая включает в себя не только фейковые опросы, но и распространение в Twitter сообщений о неэффективных действиях властей, для которых созданы специальные аккаунты.

Тем не менее в правящей Партии справедливости и развития говорят, что готовы принять вызов «альянса шести», ведя переговоры о расширении проправительственного «Республиканского альянса», кандидатом от которого будет президент Эрдоган.

«Продолжаются переговоры относительно роста и укрепления "Республиканского альянса". В то время как оппозиционный альянс борется за власть, наша единственная задача сегодня — возрождение городов»,— заявил представитель партии власти Омер Челик.

Турция на растяжке

Выборы в Турции в случае поражения президента Эрдогана могут заметно изменить внешнюю политику страны. В последние годы эта политика была построена на дистанцировании от западных союзников и временами жестком оппонировании им, а также на активном продавливании своей повестки на Ближнем Востоке и в Евразии, неучастии в войне санкций против России и попытках выступить с инициативами, обозначающими особую роль Турции как моста между Западом и Востоком. Этими инициативами стали посредничество на Украине, проект газового хаба и зерновая сделка (подробнее см. материал на этой странице).

В случае прихода к власти кандидата от оппозиции во внешней политике Анкары может произойти определенная смена вех.

Рассчитывая сохранить хорошие отношения с Россией, турецкая оппозиция при этом намерена сделать отношения с Западом неконфликтными и готова активно работать над их восстановлением. Ряд громких заявлений на эту тему сделал советник по внешней политике Кемаля Кылычдароглу Унал Чевикёз. В интервью газете Politico он сообщил, что в случае победы на выборах кандидата от оппозиции Анкара сможет разморозить прерванные много лет назад переговоры о вступлении страны в ЕС. По его словам, это «серьезно изменит восприятие позиции Турции нашими союзниками и всеми европейскими странами», в частности, позволит положить конец конфронтации с Европой. «Это не означает, что Турция сразу же станет членом ЕС, это процесс, и он важен. Мы хотим, чтобы наша страна стала демократической и членом сообщества цивилизованных наций»,— заявил Унал Чевикёз. Кроме того, по его словам, Турция должна продолжать быть посредником между Россией и Украиной, в том числе в реализации зерновой сделки.

Турецкая оппозиция также рассчитывает избегать прежних трений с НАТО, в полной мере проявившихся в турецком демарше в связи с планами вступления в альянс Швеции и Финляндии. «В наших отношениях с Россией мы будем напоминать, что Турция — это член НАТО»,— заявил Унал Чевикёз.

О том, как Турция может в дальнейшем балансировать между Россией и Западом, советник кандидата в президенты от оппозиции более подробно рассказал, отвечая на вопросы ТАСС. «Россия, вне сомнения, является для нас важным соседом, партнером, с которым мы активно сотрудничаем, участвуем в решении возникающих в окружающем регионе вопросов. Отношения с ней нельзя игнорировать, у нас порой возникают определенные вопросы, но мы должны действовать совместно для их разрешения»,— заявил Унал Чевикёз, при этом вновь призвав Москву не забывать о членстве своей страны в НАТО.

Сергей Строкань