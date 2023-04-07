В Анкаре начались переговоры Эрдогана и Лаврова

Встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и министра иностранных дел России Сергея Лаврова началась в Анкаре. Перед переговорами с турецким президентом глава российского МИДа встретился с турецким министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Перед началом официальной встречи господа Эрдоган и Лавров обменялись рукопожатиями. Президент Турции спросил у российского министра, как у него дела, Сергей Лавров ответил, что у него «все в порядке». Затем они оба проследовали в переговорный зал.

Сергей Лавров прибыл в Турцию 6 апреля. Ранее сегодня, 7 апреля, министр иностранных дел России провел переговоры с Мевлютом Чавушоглу. На встрече российская и турецкая стороны обсудили ситуацию на Украине и реализацию зерновой сделки. Господин Лавров указал, что препятствия на пути экспорта российской сельхозпродукции сохраняются и ужесточаются. По его словам, если прогресса в этом вопросе не будет, Москва задумается о целесообразности соглашения.

Милена Костерева