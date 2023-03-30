«Реджеп Тайип Эрдоган всегда был союзником сложным»

Точных решений относительно визита президента России Владимира Путина в Турцию нет, заявили в Кремле. Ранее Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что российский лидер приедет в страну 27 апреля для участия в торжественной церемонии на АЭС «Аккую». Станцию строит в том числе «Росатом». В Москве заявляют, что Путин в любом случае будет участвовать в мероприятии, однако формат еще обсуждается. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что время для поездки выбрано не совсем подходящее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Официальный повод для визита в Турцию президента России Владимира Путина — торжественная церемония загрузки ядерного топлива на АЭС «Аккую», которую строит в том числе «Росатом». В Кремле заявили, что формат участия в мероприятии следует уточнить. Видимо, для этого в Турцию отправляется министр иностранных дел Сергей Лавров.

Понятно, что президенту РФ важно провести с Реджепом Тайипом Эрдоганом полноценные переговоры и заодно показать всему миру, что мы друзья и союзники. Торжественная загрузка топлива это, конечно, важно, но в таком случае можно было бы обойтись онлайн-форматом.

Тем временем в Турции вовсю идет предвыборная кампания. Эрдогану нужно показать достижения — для этого, как говорится, все средства хороши. Однако что-то подсказывает, что ему сейчас явно не до российских проблем. Конечно, хорошо было бы добиться мира на Украине, но с этим явно не получается. Когда же у тебя зашкаливает инфляция и нужно восстанавливать страну после страшного землетрясения, вопросы внешней политики отходят на второй план. И это даже не требует доказательств.

И кто же поможет в восстановлении страны? Россия? Но до того ли ей сейчас? А вот Запад готов.

Однако в таком случае придется сделать ему ряд шагов навстречу. Например, принять хотя бы Финляндию в НАТО. Да и санкции антироссийские желательно соблюдать.

Кстати, к вопросу о выборах. Встреча Путина с Эрдоганом именно в данный момент фактически означает поддержку действующего президента со стороны Москвы. И вот так может статься, что подобное ему навредит. Более того, даже победа Эрдогана не означает продолжение действующего курса. Настроения в турецком обществе неоднозначны. Да и с Западом, как это было сказано выше, желательно достичь компромисса.

И стоит ли Москве ставить на нынешнего лидера? А если он возьмет да и проиграет? Тогда все будет совсем непросто. И может показаться, что Эрдоган нынче уже тот. Он в лучшие-то времена был союзником сложным. Например, он все это время продолжает помогать Украине, в том числе и оружием. Вокруг армяно-азербайджанского конфликта ситуация все больше запутывается. Уже не совсем понятно, какую роль там играет Россия. И что с газовым хабом в Турции. Как обстановка в Сирии, где остаются российские войска, также неясно.

В целом президентам много всего нужно обсудить. Но будет ли от этого толк — вот в чем вопрос. Видимо, в данный момент на Турцию рассчитывать особо не приходится, и это для РФ не лучший вариант развития событий. Возникает следующий вопрос: а на кого в принципе мы можем рассчитывать со 100-процентной уверенностью? Здесь однозначного ответа тоже нет.

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