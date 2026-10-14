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Выпуск газеты №190«Ъ» Газета
Мир

Глава МИД Польши обратился к Маску после ограничения Starlink для Украины

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обвинил американского бизнесмена Илона Маска в «политических играх». Заявление прозвучало после того, как украинские власти заявили об ограничении функционала спутниковой связи Starlink, на который пожаловались в ВСУ.

Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

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«Эй, Илон Маск, важный человек, опять играешь в политику со своими продуктами? Как твои клиенты в Европе мы следим за тобой», — написал господин Сикорский в X.
В офисе президента Украины утверждали, что SpaceX ограничила работу терминалов Starlink, которые используются ВСУ. О введении ограничений компания не предупредила, и это сорвало некоторые операции, заявили в Киеве.
Польша