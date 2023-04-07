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Коммерсантъ FM
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С Зиявудина Магомедова и трех офшоров взыскали 80,1 млрд руб. и $13,8 млн по иску FESCO

Арбитражный суд Москвы взыскал с осужденного бизнесмена Зиявудина Магомедова и трех иностранных компаний более 80,1 млрд руб. и около $13,8 млн убытков по иску Дальневосточного морского пароходства (головная компания группы FESCO).

Зиявудин Магомедов

Зиявудин Магомедов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Зиявудин Магомедов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Помимо Зиявудина Магомедова ответчиками по иску были четыре компании: SGS Universal Investment Holdings Ltd (Британские Виргинские Острова), кипрские Maple Ridge Ltd, Smartilicious и En. Как сообщает «Интерфакс», исковые требования удовлетворены ко всем ответчикам, кроме одной компании. Ее название не сообщается.

Совладелец и председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов в конце ноября 2022 года говорил, что де-факто Зиявудин Магомедов перестал быть владельцем части в компании FESCO. «По результатам проведенного анализа был выявлен ряд задолженностей, сформированных в интересах группы компаний и владеющих ими бенефициаров»,— говорили в компании о причинах подачи иска.

1 декабря 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых к 19 и 18 годам лишения свободы и штрафам по 2,5 млн руб., признав их виновными в создании организованного преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК), особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и растрате (ч. 4 ст. 160 УК).

12 декабря Хамовнического суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в доход государства 737,8 млн простых бездокументарных акций FESCO. У братьев изъяли активы на сумму $750 млн. Помимо активов FESCO в это сумму вошли и личные накопления осужденных.

Подробнее — в материале «Акции FESCO взяли измором».

Эрдни Кагалтынов

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